Der er politisk flertal for ændring i det parlamentariske system. Forslaget skaber dog uenighed i regeringen.

Et politisk flertal, som splitter regeringen, er parat til at gennemføre en fundamental ændring i det danske parlamentariske system.

Det skriver Politiken.

Forslaget har fået sin inspiration fra Norge. Tanken er, at et nyetableret folketingsudvalg skal kunne indkalde ledende embedsmænd som en slags vidner i parlamentariske høringer.

Det skal ske, for at politikerne kan trænge hurtigere til bunds i sagerne end de ofte langsommelige og dyre undersøgelseskommissioner.

Dermed bryder man med princippet om, at det er ministeren, der til enhver tid står til ansvar, skriver avisen.

Et ekspertudvalg, der var nedsat af regeringen, har ellers advaret massivt imod at indføre muligheden for at afhøre embedsmænd.

Ekspertudvalget, der har haft højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand, kaldte det i en håndfuld forskellige passager for et "grundlæggende brud" med hidtidig praksis og derudover brud med det "grundlæggende princip", at Folketinget kun kan udspørge ministre.

Det er regeringspartiet Liberal Alliance samt oppositionspartierne Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten, der står bag initiativet. Partierne skal i den kommende tid drøfte betænkningen med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

- Embedsværket er til for at betjene det politiske system, men det er blevet meget magtfuldt og lukket. Derfor helliger målet midlet i denne situation, siger LA's gruppeformand, Christina Egelund, til Politiken.

Der er dog uenighed i regeringen.

Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, er imod. Det samme er justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der er bekymret over flertallets holdning, fordi det vil være et brud med princippet om det danske ministerstyre, fortæller han til Politiken.

