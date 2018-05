Forslag om at lempe krav til arbejdstilladelser omfatter kun forskere. Det vil Radikale have lavet om.

København. CBS-professor Brooke Harrington, bratschisten Hidekazu Uno og oboisten Rachel Bullen har en ting til fælles: De er blandt de udlændinge, der har fået bøder for at bijobbe uden tilladelse i Danmark.

Og de har stået frem i Politiken og fortalt deres historier, hvilket har fået udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at fremsætte et lovforslag om at lempe reglerne.

Men når Folketinget tirsdag diskuterer det lovforslag, der skal rette op på det, som et flertal i Folketinget mener, er for skrappe regler, er det som udgangspunkt kun forskere som Brooke Harrington, der er omfattet.

De udenlandske musikere er ikke. Og det undrer De Radikale, der derfor har stillet et ændringsforslag.

- Vi har venlige folk, der kommer til landet for at spille i et af vores symfoniorkestre. Hvis de så bliver lånt ud til et andet orkester, fordi der eksempelvis er sygdom, risikerer de at få en straffesag på halsen, siger Martin Lidegaard (R).

- Det gør det sværere for de danske symfoniorkestre at lokke nogle af verdens bedste musikere til Danmark for at spille i vores symfoniorkestre. Det er helt tosset og uden nogen rationel grund, siger Lidegaard.

Socialdemokratiet støtter De Radikales ændringsforslag, oplyser udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

- Da jeg læste det, tænkte jeg, at det er egentlig rigtig nok, siger han.

Tesfaye mener, at det forslag, regeringen i første omgang spillede ud med, lempede reglerne alt for meget. Det fik S til at frygte, at der ville blive åbnet en ladeport for, at udenlandsk arbejdskraft kunne underbyde dansk.

Men bliver det radikale ændringsforslag vedtaget, mener han, at politikerne løser det problem, som blev påpeget i Politiken og andre medier sidste år.

- En forsker, der kommer til Danmark, skal selvfølgelig ud og formidle sin forskning. Og vi har ikke noget problem med, at en musiker tager på turné med et andet symfoniorkester, siger Tesfaye.

- Men vi har villet sikre os, at vi ikke åbnede op for social dumping andre steder. De er jo ikke tubaspillere, alle de udlændinge der kommer til Danmark. Der er for eksempel knap 2000 ukrainere i landbruget.

Derfor er det altså endt med et forslag, der kun undtager forskere for de skrappe krav til at arbejde ved siden af sin hovedbeskæftigelse. Med mindre De Radikales ændringsforslag vedtages.

Mattias Tesfaye forventer, at det hele vil ende med, at alle andre end forskere og musikere vil være omfattet af de eksisterende regler.

Socialdemokratiet vil dog kun stemme for De Radikales forslag, hvis det ikke strider imod konventionerne.

