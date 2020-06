Der er brug for et opgør mod store bettingselskaber, som kradser flere og flere milliarder ind hos danskerne.

Sådan lyder det kontante budskab fra SF i et nyt udspil, der skal sætte hårdt ind mod bettingkæmper som Unibet, Bet365 og LeoVegas.

»Spilbranchen er pilrådden og lever af at lokke folk i fordærv. Der er brug for langt hårdere initiativer end dem, vi har nu,« siger Carl Valentin, skatteordfører i SF.

SF vil blandt andet indføre en grænse for, hvor meget man kan tabe på pengespil om måneden, ligesom der skal være forbud mod spilreklamer i det offentlige rum.

Carl Valentin fra SF deltager i debatmøde på Niels Brock i København, mandag den 13. maj 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Carl Valentin fra SF deltager i debatmøde på Niels Brock i København, mandag den 13. maj 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Udspillet kommer, kort tid før at der skal forhandles om nye, skærpede regler på spilmarkedet. Ifølge B.T.s oplysninger vil regeringen allerede indlede forhandlingerne før sommerferien.

»Det flyder med spilreklamer på tv-fladen og på sociale medier, imens flere og flere ryger ud i ludomani, hvor folk må gå fra hus og hjem. Det kan vi ikke acceptere,« siger Carl Valentin.

Men spiludbyderne lægger mange hundrede millioner i afgifter i statskassen hvert år. Dem vil Danmark miste, hvis I spænder ben for selskaberne?

»Jeg vil hellere gå glip af nogle afgifter, hvis vi derimod kan bekæmpe kyniske kapitalister og hjælpe især unge, som har svært ved at håndtere det store spam af spil,« siger Carl Valentin.

A man poses for a photograph with the online gambling website Bet365 displayed on a smartphone, in London on December 18, 2019. Denise Coates, chief executive of British online betting giant Bet365, has retained her place as Britain's highest-paid boss, according to the group's annual report published on Wednesday. She was paid a basic salary of £277 million ($366 million, 328 million euros) in the group's financial year to March, the company's annual report showed. PAUL ELLIS / AFP Foto: PAUL ELLIS Vis mere A man poses for a photograph with the online gambling website Bet365 displayed on a smartphone, in London on December 18, 2019. Denise Coates, chief executive of British online betting giant Bet365, has retained her place as Britain's highest-paid boss, according to the group's annual report published on Wednesday. She was paid a basic salary of £277 million ($366 million, 328 million euros) in the group's financial year to March, the company's annual report showed. PAUL ELLIS / AFP Foto: PAUL ELLIS

Siden spillemarkedet blev liberaliseret i 2012, så andre end Danske Spil kan udbyde spil, er danskernes spillelyst eksploderet.

Fra 2012 til 2019 er spiludbydernes omsætning (BSI) på betting og online casino steget med 135 procent til 4,8 mia. kr.

Samtidig har næsten 50 procent flere danskere fået spilproblemer de seneste 10 år. Derfor er skatteminister Morten Bødskov (S) klar til at stramme grebet om bettingkæmperne.

SF's udspil: SF vil tage den store hammer frem i kampen mod lodumani og store udenlandske spiludbydere. I et nyt udspil foreslår partiet: Et loft over startbonusser på 100 kroner. I dag er loftet 1.000 kr.

Et loft over, hvor meget man maksimalt kan tage på pengespil om månenden

Ingen spilreklamer i det offentlige rum, ingen kendte mennesker i spilreklamer og lavere frekvens af bettingreklamer i tv og radio.

Større kontrol af aldersgrænse for pengespil

En pengepulje til at behandle og forebygge ludomani.

»Jeg går som udgangspunkt ind for strammere regulering, der kan være med til at forhindre, at spil som underholdning bliver til spilafhængighed, hvor folk kan ende med at gå fra hus og hjem,« siger Morten Bødskov i et skriftligt svar.

Skatteminister Morten Bødskov. Pressemøde i Eigtveds Pakhus om aftaler i det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden i forbindelse med COVID-19 fredag den 27. marts 2020. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Skatteminister Morten Bødskov. Pressemøde i Eigtveds Pakhus om aftaler i det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden i forbindelse med COVID-19 fredag den 27. marts 2020. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Han trækker dog i bremsen på flere af SFs idéer.

»I forhold til at fastsætte et loft over tab på spil skal man huske på, at når spilleren rammer loftet, så kan det føre spilleren ud på det ulovlige spilmarked. Det er en balance, og derfor skal vi tænke os grundigt om,« siger ministeren.

Det er kun to år siden, at Folketinget skærpede reglerne, hvor man blandt andet fastsatte et loft over startbonusser på 1.000 kr.

Venstre er dog åbne for at se på reglerne igen.

»Vi er meget optaget af at bekæmpe ludomani, men vi må ikke lave så strikse regler, at vi pludselig fremmer det sorte spilmarked, hvor vi intet kan kontrollere,« siger Louise Schack Elholm, skatteordfører i Venstre.

Spilindustrien kalder det 'farligt' at stramme reglerne endnu mere.

»Politikerne må lige trække vejret. De nyeste stramninger trådte først i kraft 1. januar, så vi kender ikke effekten af dem endnu. Hvis reglerne bliver alt for strikse, sender man spillerne over på det sorte spilmarked,« siger Morten Rønde, direktør i Danish Online Gambling Association.

»Hvis SFs forslag gennemføres, vil det de facto betyde en tilbagerulning af det frie spilmarked,« siger han.