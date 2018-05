Politikere fra højre og venstre på Københavns Rådhus kræver at få et nyt advokatfirma til at undersøge Anna Mee Allerslev-sagen.

Reaktionen kommer, efter at advokatfirmaet Horten nu for tredje gang skal i gang med at lave en ny redegørelse om den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester og hendes relation til Øens Murerfirma, der var med til at renovere hendes herskabslejlighed på Østerbro i København.

Enhedslisten har fået nok.

»Det er latterligt, at Horten skal undersøge sagen for tredje gang. Jeg vil gerne have en ny undersøgelse, men det her er ved at udvikle sig til en farce. Vi må have nogle andre til at stå for opgaven,« siger Gyda Heding (EL), medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BT kunne mandag aften afsløre, at der er åbenlyse fejl i den dokumentation, som den seneste Anna Mee-undersøgelse er baseret på.

Det er Københavns Kommune, der satte Horten til at undersøge, om Anna Mee Allerslev havde fået nogen form for gave, da den kommunale samarbejdspartner Øens Murerfirma var indblandet i renoveringen af hele hendes herskabslejlighed på Østerbro i København.

Allerslevs advokat har afleveret to notater over byggeregnskabet, der ifølge advokaten viste, at alt var foregået efter bogen.

Men de to notater har helt åbenlyse og afgørende fejl, som Horten ikke opdagede. Københavns Kommune modtog rapport fra Horten og sendte den videre til myndighedernes vagthund, Folketingets Ombudsmand, der havde krævet en redegørelse om sagen.

I går valgte Horten så at tilbyde kommunen at lave en ny redegørelse - gratis. Det er den tredje i rækken.

'Fuldstændig utroværdigt'

Advokatfirmaet Horten er Københavns Kommunes faste juridiske rådgiver og har siden 2013 tjent 73,4 millioner kroner på opgaver for kommunen.

Dansk Folkeparti mener, at kommunen bør hyre et advokatfirma til opgaven, der er fuldstændig uafhængigt fra dem, som firmaet skal undersøge.

»Uanset om den nye redegørelse er gratis, så er det fuldstændig utroværdigt at lade kommunens egen advokat lave en undersøgelse endnu en gang. Horten skulle aldrig have fået den opgave. Kommunen må finde et advokatfirma til opgaven, der ikke har sådan et stort forretningssamarbejde med Københavns Kommune,« siger DF's medlem af Teknik- og Miljøudvalget Finn Rudaizky.

De Konservative er tilfredse med, at Horten laver en ny, gratis redegørelse, men firmaet burde tænke over, hvem de sætter på opgaven, siger Jakob Næsager (K), medlem af Økonomiudvalget.

»De burde overveje, om det er den samme advokat, der skal foretage undersøgelsen,« siger han.

Bør kontakte håndværkere

Ud over de åbenlyse regnefejl, der indgår i seneste redegørelse fra Horten, skriver advokatfirmaet desuden, at de var begrænset af, at de involverede håndværkere ikke var forpligtet til at udlevere materiale om sagen.

Men som BT mandag dokumenterede, så ulejligede Horten sig ikke engang med at ringe til de håndværkere, der var involveret i renoveringen af Allerslevs lejlighed. I stedet er Hortens rapport udelukkende baseret på oplysninger fra Anna Mee Allerslevs advokat.

Det er dårligt håndværk fra Horten, lyder det fra Enhedslisten.

»Jeg synes, at man skal spørge de involverede håndværkerfirmaer, om de vil medvirke,« siger Gyda Heding.