Det kommer bag på nogle politikere på Christiansborg, at tusindvis af danske skolebørn i 5.-8. klasse ikke skal tilbage i skole alligevel. Andre politikere påstår, at det har stået dem ganske klart hele tiden.

»Det overrasker os, at der er opstået det her problem,« siger Lotte Rod, undervisningsordfører for Radikale Venstre, og fortsætter:

»Vores ønske er, at alle børnene skal tilbage i skole igen. De har siddet alt for længe derhjemme. Reglerne er alt for besværlige. Derfor skal vi ændre reglerne, så det bliver lettere for skolerne at få eleverne tilbage,« siger hun.

B.T. skrev tirsdag, at tusindvis af danske skoleelever i 5.-8. klasse alligevel må forvente at skulle blive hjemme, selvom genåbningsaftalen giver mulighed for, at eleverne kan undervises udendørs 50 procent af skoletiden. Skolelederforeningen regner med, at op mod halvdelen af danske skoler fortsætter med fjernundervisning.

Jeg tror ikke, at forældrene ønsker at børnene skal stå på en græsmark hele ugen Jacob Mark, SF

Skolerne løber blandt andet ind i et praktisk problem om, at elever, der ikke går i klasse sammen, skal holde mindst to meters afstand til hinanden. Derfor er det ikke muligt at have udendørs undervisning på især byskolers område. Derudover mener flere skoler, at udendørs undervisning ganske enkelt ikke er en velfungerende måde at undervise på.

SF forklarer, at de åbenbart hele tiden har ment, at udendørs undervisning halvdelen af tiden ikke er hensigtsmæssigt.

»Jeg har hele tiden haft det sådan, at det udendørs aspekt alene skulle være et supplement. Du kan ikke undervise udendørs en hel uge på en meningsfuld måde,« siger SFs undervisningsordfører, Jacob Mark, der forklarer, at SF gerne havde set alle børnene tilbage i skole.

Jeg synes ikke, at jeg har hørt SF påpege, at børnene ikke skulle forvente at komme i skole hele tiden? Har I ikke undladt at fortælle danskerne om det her?

Så er det skoletid. Nej, ikke alligevel. Et stort antal danske skoler - det vides ikke hvor mange - fortsætter med fjernundervisningen. Børnene i 5-8 klasse kommer i stort omfang ikke til at blive undervist udendørs i den uge, hvor de ikke kunne være indenfor. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Når vi ikke kan åbne helt op, så må vi gøre, som vi gør her. Du siger, mange er overraskede, men jeg tror ikke, at forældrene ønsker, at børnene skal stå på en græsmark hele ugen,« siger Jacob Mark.

Hos Venstre er det ikke nogen overraskelse, at det er endt, som det er endt.

»Det har vi sagt lige fra start. Derfor ville vi have en fuld genåbning af skolerne,« siger Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby.

Hvornår har I været ude og fortælle, at børnene ikke kunne forvente at komme tilbage i skole? Jeg kan ikke se et eneste eksempel?

Sådan her bliver hverdagen nok et stykke tid fremover for danske skolebørn i 5-8 klasserne. Skolerne kan ikke gennemføre udendørs undervisning halvdelen af tiden, som der ellers er åbnet op for.

»Jamen, det her er ikke vores model. Det er regeringens model. Vi har hele tiden ønsket børnene tilbage i skolen. Vi er ikke i mål endnu, men tager det skridt for skridt.«

Burde I og andre partier ikke have gjort det mere klart for danskerne, at børnene altså ikke kommer tilbage på fuld tid, men i stedet skal være derhjemme stadigvæk?

»Nu står det heller ikke klart endnu, hvor mange der har de her problemer. Men som sagt er det ikke vores model,« siger Ellen Trane Nørby.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils pressefolk oplyser, at hun ikke har tid til at udtale sig til B.T., og henviser derfor til Socialdemokratiets undervisningsordfører, Jens Joel.

Han har sendt en sms til B.T.

»Det er klart, at vi ønsker så meget og så almindelig skolegang som muligt inden for de givne retningslinjer, som myndighederne har fastlagt. Men skolerne er ikke ens, og derfor vil der selvfølgelig også være forskel på, hvordan man indretter sig, og hvor højt man kan skrue op for aktivitet udenfor og indenfor,« skriver Jens Joel.