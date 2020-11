Politiets udmelding om, at de flere hundrede demonstranter, der lørdag kører igennem Aarhus og København på traktor, risikerer bøder, har skabt forargelse. Ikke kun blandt demonstranterne men også blandt politikerne.

Blandt andet Pia Kjærsgaard (DF), som lørdag morgen er ude og kritisere politiets slingrekurs.

'Politiet vil stoppe traktorerne og bevæbnet med blok og kuglepen uddele bøder,' skriver hun på Twitter og tilføjer:

'Sent fredag fandt politiet ud af, at tilladelsen, man havde givet for en uge siden, nu ikke var rigtig. Mon ikke de skulle undersøge sig selv og Rigspolitichefens ulovlige instruks først.'

Ifølge arrangørerne af den historisk omfattende traktordemonstration i København og Aarhus har de haft en godt samarbejde med politiet og løbende været i kontakt.

Fredag formiddag var politiet da også ude og varsle om demonstrationerne på Twitter, hvor de skrev at flere hundrede demonstranter ville køre gennem de to byer i protest mod regeringens ageren i minksagen.

Fredag aften kom der dog pludselig en helt anden melding fra både Københavns og Østjyllands Politi.

Her lød det, at de er klar til at udskrive bøder til landmænd, som deltager i den omfattende traktordemonstration, hvis de kører i traktorer, som ikke er registreret til almindelig kørsel på offentlig vej.

En melding, som altså ikke blot skabte forargelse blandt demonstranterne men også hos flere af landets politikere.

Også De Konservatives formand Søren Pape Poulsen har sat sig til tasterne og kritiseret politiets »manglende fleksibilitet.«

'Jeg synes ærlig talt, der mangler lidt fleksibilitet her. Gader spærres af ved andre demonstrationer men pludselig kommer der en melding her i sidste øjeblik. Den danske måde vil være fleksibilitet og forståelse. Jeg undrer mig....,' skriver han.

Enslydende var tonen i et opslag, som Lars Løkke (V) lavede på Facebook fredag aften.

Heri skriver den tidligere statsminister blandt andet, at han mener, Rigspolitiet i sidste sekund har været i nederste linje i paragrafbøgerne for at finde en linje, der kan bruges til at stoppe deres grundlovssikrede ret til at demonstrere.

'Hvad sker der? Er der noget, der hedder konduite? Lad dog mennesker forsamles og udtrykke deres grundlovssikrede holdninger. Vi lever da for pokker i et demokrati!,' skriver han.

Kort efter politiets udmelding var B.T. i kontakt med arrangørerne af demonstrationen, som fortalte, at der er meget få traktorer, der er registreret til at køre på landevej.

Det afholder dem dog ikke fra at afvikle demonstrationen som planlagt: »Men vi kan ikke stoppe det nu. Folk er jo kørt hjemmefra,« løs det blandt andet Knud Jeppesen, som er en del af styregruppen.

Ritzau har lørdag formiddag talt med politiinspektør hos Københavns Politi, Tommy Laursen, som fortæller, at der vil blive udvist konduite i forhold til eventuelle mindre lovovertrædelser.