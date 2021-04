Vold, trusler, tyverier og narkohandel.

De cirka 300 beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast er udvist af Danmark, men nægter at rejse hjem. I stedet begår de kriminalitet i et hidtil uset omfang, som B.T. beskrev onsdag.

Det får flere partier op i det røde felt. De kræver omgående handling fra regeringen.

»Nu er det simpelthen nok. Udlændingene på Kærshovedgård har forsat deres kriminelle løbebane i årevis, og problemet bliver åbenbart kun større. Hvis ikke vi kan tvinge dem hjem eller spærre dem inde, så er det regeringens ansvar at stoppe kriminaliteten,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard.

Fra 15. december og godt tre måneder frem er der rejst hele 59 sigtelser mod udlændinge fra Kærshovedgård. Det svarer til 18 sigtelser om måneden og er næsten en tredobling i forhold til niveauet i 2019 og første halvår af 2020.

»Jeg er overrasket over, at problemet ikke er løst. Vi har før hørt talrige historier fra Kærshovedgård. Senest var der huller i hegnet, og it-systemet virkede ikke, så de kunne forlade centret uden om adgangskontrollen,« siger Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth.

59 sigtelser på godt tre måneder Kærshovedgårds cirka 300 beboere må gerne bevæge sig frit uden for centret. De har dog som udgangspunkt opholdspligt, hvilket betyder, at de skal overnatte på Kærshovedgård. De har i perioden 15. december 2020 til 24. marts til 2021 begået kriminalitet, der har afstedkommet 79 politianmeldelser og deraf 59 sigtelser. Sigtelserne indbefatter bl.a.: Tyveri: 26

Vold/vold mod tjenestemand: 6

Hærværk: 5

Narkobesiddelse/narkosalg: 9

Trusler/fornærmelig tiltale: 4

Brud på våbenloven: 4 14 af de 59 sigtelser kommer fra lovovertrædelser inde på Kærshovedgård.

Han kalder nu udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i samråd efter B.T.s afdækning.

»Vi vil vide, hvordan ministeren vil nedbringe den her kriminalitet, og hvorfor vi ikke kan sende flere hjem. En af de udviste på Kærshovedgård er øksemanden, der forsøgte at dræbe Kurt Westergaard. Hvorfor er det ikke muligt at tvinge ham hjem til Somalia?« siger Marcus Knuth.

Boboerne på Kærshovedgård består af tre grupper: Afviste asylansøgere, udlændinge på tålt ophold og udviste udlændinge ved dom.

Det er især den sidste gruppe, som rejser rundt i landet og begår ny kriminalitet.

Men de udviste udlændinge har ligeså vel skabt stor utryghed for lokalsamfundet. Ikke mindst hos Ole Tranberg, der er nærmeste nabo til Kærshovedgård.

»Jeg skal ikke stikke næsen for langt frem, før jeg kommer i problemer med sådan nogle skumle typer. Det er meget utrygt at have maskerede mænd rendende rundt i skoven og på vores jord, hvor ingen kan høre, hvis man råber om hjælp,« siger han.

S-regeringen vil ligesom de blå partier have de udvisningsdømte udlændinge væk fra Kærshovedgård. Og inden sommer vil Mattias Tesfaye præsentere en plan.

»Kriminelle udvisningsdømte har ingen fremtid her i Danmark. Jeg har fuld forståelse for, at det kan skabe utryghed at skulle bo tæt på de her mennesker,« siger han til B.T.

»Derfor mener regeringen fortsat, at vi skal skille afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge ad og have de kriminelle udlændinge væk fra Kærshovedgård.«

Men på kort sigt er det en politimæssigt opgave at nedkæmpe kriminaliteten.

Dansk Folkeparti har dog allerede lagt et forslag på bordet omkring placeringen af et nyt udrejsecenter.

»Ligemeget hvor i Danmark vi opretter et nyt udrejsecenter, vil det ramme nogle uskyldige naboer. Større er Danmark trods alt ikke,« siger Pia Kjærsgaard.

Derfor skal et nyt udrejsecenter placeres på Grønland, nærmere bestemt den nedlagte Flådestation Grønnedal i Arsukfjorden.

»Det har intet at gøre med at sende dem ud på isflage, men om at finde et sted, hvor de ikke generer naboer. Og så vil det forhåbentlig få flere til at rejse hjem, når alternativet er et afsides sted på Grønland,« siger hun.