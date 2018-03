Flere politikere blev godt gale i skralden, da det mandag viste sig, at lederen af banden Loyal to Familia, Shuaib Khan, endnu engang undgik udvisning af Danmark ved en dom i Østre Landsret.

Socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen, der selv er opvokset på Nørrebro, hvor beboerne sidste år led under skyderier og visitationszoner, fik afløb for sine frustrationer på Facebook:

»Mordersvinet Shuiab Khan, der er pakistansk statsborger og leder af LTF/latterlige taber fjolser, får alligevel lov til at blive i Danmark?!« skrev han.

»Retten mener, at hans families tilknytning til Danmark er større end til Pakistan. Dette til trods for, at hans far Wallait Khan, har stillet op til borgermestervalget i Pakistan, og at hans psykopatsøn er den værste kriminelle slyngel her i landet. At han ikke fik et spark i røven, er jo ikke engang absurd teater, men absurd virkelighed, og totalt ødelæggende for retsfølelsen og borgernes sikkerhed i vores land!« fortsatte den vrede politiker.

Til BT siger han:

»Jeg respekterer selvfølgelig dommen, men det føles absurd, og det er ærgerligt, at man ikke kunne løfte bevisbyrden bedre. Det er ret vildt, at han kan få flere betingede udvisningsdomme, han har ingen børn i Danmark og en far, der stiller op til borgmestervalg i Pakistan, og alligevel synes man tilknytningen til Pakistan er for lille.«

Østre Landsret stadfæstede mandag en dom om betinget udvisning i sag om trusler mod en politibetjent. Samtidig blev bandelederens fængselsstraf nedsat til 60 dage, som allerede er afsonet.

Episoden, der kunne have kostet Khan tilværelsen i Danmark, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på Nørrebro sidste sommer.

»Husk hans ansigt, skal Khan have sagt til de andre bandefolk, inden han henvendte sig direkte til betjenten:

»Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg,« skal Khan have sagt.

Ordvekslingen fandt sted under bandekrigen på Nørrebro, som var udløst af Shuaib Khans løsladelse efter at have afsonet otte år for dødsvold.

Samme dag, Shuaib Khan blev løsladt, tog Loyal To Familia hul på drømmen om at blive Danmarks største bandegruppering. Kuglerne begyndte at flyve på Nørrebro, politiet oprettede visitationszoner og indsatte helikoptere over Nørrebros tage. Justitsminister, Søren Pape Poulsen sagde, at Shuaib Khan »skulle have et kæmpe spark bagi tilbage til Pakistan«, hvorefter han bad Rigsadvokaten undersøge, om det kan lade sig gøre af forbyde LTF ved lov.

I oktober blev LTF-lederen idømt tre måneders fængsel og betinget udvisning fra Danmark. Både Khan og Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, hvor vicestatsadvokat Anders Riisager, plæderede for, at Khan blev udvist med indrejseforbud i seks år.

»Han har med sin alvorlige kriminalitet vist, at han ikke har tænkt sig at indordne sig under danske forhold,« sagde Riisager i sin procedure mandag. Men sådan gik det ikke, og Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth er skuffet over, at man ikke kan udvise bandelederen, der er født på Rigshospitalet i København i 1986.

»Bare fordi man er født her, bliver man ikke automatisk dansk. Og det skal vi holde fast i, netop så vi i fremtiden nemmere kan udvise kriminelle udlændinge. En stor del af LTF er ikke danske statsborgere, og dem skal man ikke give en fribillet ved at sige, at hvis man født her, er man automatisk dansk,« siger Marcus Knuth..

»Det bør være nemmere at udvise kriminelle udlændinge, og sagen om Shuaib Khan er et klart eksempel på, at vores retssystem er rigidt og uhensigtsmæssigt. Det understreger, at der er behov for at se på lovgivningen,« tilføjer han.

De Konservatives fungerende retsordfører Rasmus Jarlov mener, at det er »en hån« og »til grin«, at Loyal To Familia-lederen ikke skal udvises af Danmark, og han opfordrer anklagemyndigheden til at anke dommen til Højesteret.

»Vi ser meget gerne, at man kører videre med sagen i Højesteret, og jeg er også sikker på, at regeringen vil gøre alt, hvad den kan, for fortsat at forfølge denne sag,« siger Rasmus Jarlov til DR.dk.

»Det er en hån, at vi ikke får sådan en mand udvist, når der er tale om en vaneforbryder, som virker som om, at han ret bevidst bliver ved med at overtræde al ret og rimelighed her i vores land,« lyder det fra den konservative ordfører.

ET BLODIGT CV

2008: Shuaib Khan blev dømt for dødsvold i Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvor den 21-årige William Lennon Davis blev dræbt af 14 knivstik samt slag med knuste flasker, stole og knytnæver.

2012: Loyal to Familia blev stiftet i København som en udløber af den tidligere Blågårds Plads-banden. Banden består primært af indvandrere, men også af etniske danskere. Den har afdelinger flere steder i landet.

2013: Shuaib Khan blev dømt for et gruppeoverfald på to tilfældige personer i Københavns Nordvestkvarter. efter at han blev prøveløslaft i 2012. Forklarede i retten, at han forsøgte at lægge sig imellem, da hans "brødre" konfronterede en bilist, der sendte "forkerte blikke".

2014: Fik yderligere seks måneders fængsel og en betinget udvisning med en løbetid på to år, fordi han deltog i et overfald under en gårdtur i Vestre Fængsel mod det kendte bandemedlem Store A, der i mange år blev regnet af politiet for en ledende figur i bandemiljøet på Blågårds Plads på Nørrebro.

2016: En fængselsbetjent blev skudt ned på vej til arbejde angiveligt fordi Shauib Khan og hans bandemedlemmer ønskede deres egen afdeling i fængslet. I bandemedlemmets celle havde han ridset en trussel i væggen: »Vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det,« samt »Never forgets - never forgives«.

2017: LTF lå i konflikt med flere grupperinger fra blandt andet Mjølnerparken og Nordvestkvarteret.

Kilde: tv2lorry.dk, DR.dk m.fl.