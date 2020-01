»Jeg synes, det er noget svineri, at der sidder nogen et sted i Danmark og censurerer på den måde. Hvem de er, og hvad de gør sig af tanker, er der ingen, der ved.«

Sådan lyder det fra Søren Espersen (DF), efter debattør Lars Hedegaard og formand for Trykkefrihedsselskabet Aia Fog lørdag fik slettet deres profiler af Facebook.

Rasmus Jarlov (C), Pernille Vermund (Nye Borgerlige) og Marie Krarup (DF) tordner ligeledes mod censureringen og blokeringen, som Facebook ubegrundet har udført.

Marie Krarup har på baggrund af udelukkelsen af de to profiler netop stillet spørgsmål til justitsministeren, om Facebook ikke overtræder diskriminationsforbuddet i dansk lov.

Søren Espersen mener også, at Facebook bør følge den lovgivning, der er i Danmark.

Ligesom de bør følge den hadprædikantliste, regeringen har lavet, i stedet for at følge deres egen liste, hvor blandt andre den britiske højrefløjsaktivist Tommy Robinson indgår.

»Dem, der skal udelukkes, er dem, der prædiker vold eller virker ved vold. Alle andre skal have lov at sige, hvad fanden de vil, i et frit land,« siger Søren Espersen.

Lars Hedegaard og Aia Fog blev begge blokeret fra Facebook lørdag, efter de havde omtalt et arrangement, som Trykkefrihedsselskabet afholdt til ære for den britiske højrefløjsaktivist Tommy Robinson.

Selv om Facebook er et privat firma, må de under ingen omstændigheder bare køre efter deres egne regler på den måde, mener Søren Espersen og sammenligner det med andre firmaer, der altid skal indrette sig under de love, der nu er i det land, de befinder sig i.

Og hvis ikke de snart gør det, mener han, vi bør tage drastiske metoder i brug:

»Det næste store skridt kan være, at vi som frihedselskende nation forbyder Facebook i landet. Det kunne godt ske, man skulle ende der. Hvis ikke de følger landets lovgivning, så får de ikke lov at virke i Danmark.«

Ifølge Nye Borgerliges Pernille Vermund er det et skråplan, når Facebook agerer smagsdommer over for, hvilke holdninger de kan lide og ikke lide.

Hun mener, at man bør kræve af Facebook, at de tager stilling til deres virke, som for hende lige nu svæver i et grænseland.

»Vi bør tvinge dem til at forholde sig til, om de vil være markedsplads eller medie. Hvis de vil være markedsplads, der fungerer som en opslagstavle eller et offentligt torv, kan de ikke stilles til ansvar og bør heller ikke redigere i det, folk skriver. Men de skal stadig underlægge sig dansk ret,« siger hun og fortsætter:

»Hvis de til gengæld er et medie, så har de både ansvar og redigeringsret, men må også følge de regler, som andre medier er underlagt.«

Pernille Vermund er enig med Søren Espersen i, at et firma må indrette sig efter dansk lov, hvis de vil være i landet.

Hun er dog fortrøstningsfuld, i forhold til at de kan indgå nogle aftaler med Facebook.

»Det er worst case, hvis ikke man kan finde en løsning. Men når jeg hører fra talspersoner fra Facebook – selvom de på nogle punkter lyder, som om de stammer fra Radikale Venstre – så lyder det, som om de er indstillet på, der skal laves nogle former for regler,« siger hun og afslutter:

»Jeg tror ikke, det behøver at komme så vidt. Men det er jo altid vilkårene – hvis man ikke kan indrette sig, så kan man ikke være her.«

Kommunikationschef for Facebook i Norden Peter Münster bekræfter over for B.T., at de har slettet både Lars Hedegaard og Aia Fog fra Facebook.

»Ytringsfriheden har vide rammer på Facebook, men vi er også nødt til at sætte nogle grænser,« siger Peter Münster.

Han fortæller, at de har meget restriktive regler over for personer og grupper, som de klassificerer som hadprædikanter. Tommy Robinson hører under denne kategori.

Derfor sletter de opslag, der hylder eller støtter ham og andre hadprædikanter. Altså indtil en vis grænse, hvor de ikke længere mener, at det er nok kun at slette opslag.

»Når folk så bliver ved med at overtræde reglerne, så kan vi godt føle, at vi er nødt til at lukke deres profil,« siger Peter Münster og fortæller, at de begge dog har en mulighed for appellere til Facebook.