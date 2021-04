Udviste udlændinge iført masker smutter ud gennem hegnet på Udrejsecenter Kærshovedgård. Med skruemaskiner i hånden laver de huller i hegnet og snyder udrejsecentrets kontrol.

Det viser de videooptagelser, som B.T. søndag bringer. Og det får nu flere politikere til at råbe op.

Heriblandt tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, der selv kæmpede for at få de kriminelle udlændinge væk fra Kærshovedgård ved Ikast.

»Vi kan ikke være det bekendt over for naboer og lokalområdet, når udviste udlændinge går gennem hegnet og render rundt og begår kriminalitet. Vi skal have fuldstændig kontrol med de her udlændinge, i stedet for at de gør grin med os på den måde,« siger hun til B.T.

Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård, Ole Tranberg, oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund.

Beboere på Kærshovedgård må gerne forlade centret i dagtimerne, men de skal melde ind- og udgang ved porten og skal som udgangspunkt overnatte på centret.

59 sigtelser på godt tre måneder Kærshovedgårds cirka 300 beboere må gerne bevæge sig frit uden for centret. De har dog som udgangspunkt opholdspligt, hvilket betyder, at de skal overnatte på Kærshovedgård. De har i perioden 15. december 2020 til 24. marts til 2021 begået kriminalitet, der har afstedkommet 79 politianmeldelser og deraf 59 sigtelser. Sigtelserne indbefatter bl.a.: Tyveri: 26

Vold/vold mod tjenestemand: 6

Hærværk: 5

Narkobesiddelse/narkosalg: 9

Trusler/fornærmelig tiltale: 4

Brud på våbenloven: 4 14 af de 59 sigtelser kommer fra lovovertrædelser inde på Kærshovedgård.

Men som B.T. har afdækket, hærger de udviste udlændinge med vold, narkohandel og tyverier, imens myndighederne forsøger at sende dem hjem. I de første måneder af 2021 er antallet af sigtelser mod beboere på Kærshovedgård næsten tredoblet.

Hos Venstre er tålmodigheden med de vedvarende problemer på Kærshovedgård brugt op.

»Det er dybt, dybt alvorligt. Når de laver huller i hegnet og maskerer sig, så er det nok ikke, fordi de skal hygge sig til den lokale byfest. Regeringen må stoppe det her omgående,« siger indfødsretsordfører Morten Dahlin (V) til B.T.

Morten Dahlin (V) til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 3. februar 2021.

Den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti udpegede den øde ø Lindholm som nyt udrejsecenter for de udvisningsdømte udlændinge.

Men den plan droppede den nuværende regering med argumentet om, at modellen var alt for dyr.

»Det viser bare, at regeringen har svigtet, da de aflyste planerne på Lindholm. De værste typer på Kærshovedgård hører til på en øde ø, hvor de ikke kan skabe utryghed for naboer,« siger Inger Støjberg.

Men vil de ikke altid skabe utryghed, lige meget hvor et udrejsecenter ligger? Der var jo også færgeafgange fra Lindholm.

(ARKIV) Inger Støjberg (V) efter åbent samråd i folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg, torsdag den 3. december 2020. Efter over en måneds betænkningstid har Venstres tidligere næstformand besluttet af forlade partiet. Det skriver Ritzau, torsdag den 4. februar 2021.

»Det er trods alt sværere at snyde kontrollen og begå kriminalitet, hvis man er placeret på en øde ø, hvor man skal tage en færge, som sjældent sejler. På Kærshovedgård skal de bare have en tang, så de kan smutte ud gennem hegnet,« siger hun.

Søndag siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til B.T., at der skal orden i sagerne på Kærshovedgård.

»Der skal selvfølgelig ikke være hul i hegnet. Det her er en uholdbar situation. Jeg har derfor bedt myndighederne sikre, at vi får styrket hegnet rundt om Kærshovedgård, så beboerne i stedet bruger den almindelige ind- og udgang,« siger han.

Tesfaye forsikrer desuden, at regeringen præsenterer et nyt udrejsecenter »inden sommer«.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har nu indskærpet over for myndighederne, at beboere på Kærshovedgård ikke skal kunne smutte ud gennem hegnet

Men det er en søforklaring, mener Morten Dahlin.

»Regeringen opfører sig som en teenagedreng, der puster sig op over for sine venner. Men når det kommer til stykket, tør han ingenting,« siger han og uddyber:

»De seneste afsløringer (omkring Kærshovedgård, red.) viser, at det er et akut problem. Og regeringen kan ikke gemme sig bag, at 'der kommer en god løsning i morgen'.«

Efter B.T.s tidligere afdækning af kriminaliteten på Kærshovedgård er både Mattias Tesfaye og justitsminister Nick Hækkerup blevet kaldt i samråd. Søndagens afsløringer bliver nu også en del af samrådene.