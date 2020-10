Statsminister Mette Frederiksen varslede i sin åbningstale, at regeringen er på vej med et lovforslag, der skal bane vejen for, at Danmark kan oprette modtagecentre for asylansøgere uden for EU.

Disse centre skal huse asylansøgere, mens de venter på at få deres asylsag afklaret i Danmarksvar.

»Vi vil se det, før vi tror det,« siger en skeptisk Marcus Knuth, udlændingeordfører for De Konservative.

»Vi har hørt noget lignende før. Vi har jo ikke fundet et land i Nordafrika eller et tilsvarende sted, som vi kan få lov at lave sådan et center i. Jeg ville ønske, at det var tilfældet. Derfor er jeg meget spændt på det kommende lovforslag,« siger han.

Det er et er et skridt i den rigtige retning, men jeg frygter det hele bliver ved snakken Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige

Mette Frederiksen lagde i sin tale ud med et rammende billede på, hvad hun synes om det europæiske asylsystem.

»Vi står med et europæisk asylsystem, som reelt er brudt sammen. Lad os være ærlige: I dag afhænger muligheden for asyl ofte af, om man kan betale en menneskesmugler og vil sætte livet på spil i en overfyldt gummibåd,« sagde statsministeren, som tilføjede, at Middelhavet var blevet »en kirkegård«.

Derfor forklarede Mette Frederiksen også, at den eneste langsigtede løsning var at lade asylansøgere få deres sag behandlet uden for EU's grænser.

»Mange har sagt, det er urealistisk, at det ikke kan lade sig gøre. Men også her gælder det, at politik gør en forskel. Vi bestemmer selv. Giver vi op på forhånd, eller sætter vi handling bag ordene?« sagde Mette Frederiksen.

Marcus Knuth fra Det Konservative Folkeparti så gerne at Danmark fik et modtagecenter for asylansøgere i et relevant land udenfor EU. Han er dog skeptisk over, at Mette Frederiksen kan levere sådan et. Foto: Claus Fisker

Pernille Vermund, partiformand for Nye Borgerlige, er både glad og skeptisk på samme tid.

»Det er et er et skridt i den rigtige retning, men jeg frygter, det hele bliver ved snakken,« siger Vermund og fortsætter en anelse mere mistroisk:

»Hvis det bliver sådan, at vi kan tage asylansøgere, der kommer hertil, og sende dem tilbage til et modtagecenter i Nordafrika, så ligger det meget tæt på Nye Borgerliges politik. Det ville glæde mig,« siger Pernille Vermund.

»Omvendt har politikere talt om det her i årevis. Et lovforslag skal jo have det rette indhold, og vi ved ikke, hvad det forslag kommer til at indeholde endnu,« siger hun.

Pernille Vermund (NB) under samråd med forsvarsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste på Christiansborg i København, onsdag den 23. september 2020. Samrådsspørgsmålene er stillet af Enhedslisten.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

EU's egne regler på asylområdet har tidligere udgjort en forhindring for, at Danmark kunne oprette et modtagecenter for asylansøgere uden for EU. Processen har også været vanskeliggjort af, at Danmark ikke har kunnet finde et relevant land at bygge sådan et center i. Landene var ikke interesserede.

Radikale Venstre mener, at Danmark ikke skal gå enegang i EU om sådan et projekt.

»Vi kommer ingen vegne med det, hvis vi er alene om det,« siger politisk leder Morten Østergaard.

»Derfor bør statsministeren gå ind og søge en samlet europæisk løsning for det her,« siger han.