'Nu stopper det simpelthen!'

Politisk ordfører for De Konservative Mette Abildgaard er blot en af de mange politikere, der onsdag formiddag lægger afstand til sagen fra CBS, hvor en forsker følte sig krænket over, at der blev sunget Carl Nielsen-sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'.

'Så nu må vi ikke synge en højskoleklassiker mere? Hvad er der for noget? Vi skaber ikke bedre integration ved at fornægte vores ophav og danske kultur. Og man bliver aldrig rigtig integreret, hvis man føler sig oprigtigt krænket over sådan en sang! Pjatværk, ærligt talt,' skriver Mette Abildgaard, der i sit Facebook-opslag underskriver sig som en mørkhåret pige, der ikke føler sig krænket.

Episoden på CBS fandt sted for et års tid siden og medførte, at den krænkede underviser fik en undskyldning, og at viceinstitutleder ved CBS' Department of Management, Politics and Philosophy, Mads Mordhorst, ikke længere synes, sangen skal synges på instituttet.

Det følgende skal ikke tages som udtryk for krænkelse af nogens identitetsfølelse, men Den Danske Sang Er En Ung Blond Pige er en af de smukkeste danske sange og jeg har fløjtet og nynnet den hele morgenen #dkpolhttps://t.co/izDVNb1kYe — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) December 19, 2018

Heller ikke Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht kan se, hvad der er galt med sangen.

'Det følgende skal ikke tages som udtryk for krænkelse af nogens identitetsfølelse, men Den Danske Sang Er En Ung Blond Pige er en af de smukkeste danske sange og jeg har fløjtet og nynnet den hele morgenen,' skriver han på Twitter.

Partiællen og folketingsmedlemmet Lars Aslan Rasmussen finder sagen helt absurd:

'Folk der konstant føler sig krænket, skal sgu havde noget professionel hjælp - de skal ikke imødekommes,' skriver han blandt andet.

En kvindelig forsker blev stødt over sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'. Kan du forstå hende?

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) er ligesom partifællen Mette Abildgaard mørkhåret og overhovedet ikke krænket.

“Den danske sang er en ung blond pige” er en af de sange fra højskolesangbogen som jeg holder mest af at synge - og jeg har altid været mørkhåret. Dybt forkert at udviske vores historie, kultur og identitet pga. misforstået hensyn,' skriver hun.

Venstres indfødsrets- og EU-ordfører og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Jan E. Jørgensen, anlægger en satirisk tone på Twitter.

'Nu er det ikke sjovt længere - som midaldrende, mørkhåret mand føler jeg mig krænket og ekskluderet af sangvalget på CBS. Den danske sang er en “ung blond pige” er aldersfascisme, racisme og sexisme, når det er værst - eller hvad,' spørger han.

Nu er det ikke sjovt længere - som midaldrende, mørkhåret mand føler jeg mig krænket og ekskluderet af sangvalget på CBS. Den danske sang er en “ung blond pige” er aldersfascisme, racisme og sexisme, når det er værst - eller hvad? #dkpol https://t.co/pNuUYbdKVR — Jan E. Jørgensen (@JanEJoergensen) December 19, 2018

Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen hylder sagen.

'"Den danske sang er en ung, blond pige" er blevet forbudt på CBS - fordi den angiveligt krænker alle os, der ikke er unge, blonde eller piger. Jeg synes nu ellers, det er en ganske udmærket sang,' skriver han på Twitter.

Også tidligere justitsminister Søren PInd (V) blander sig i debatten med en parrallel til en anden kontroversiel sang.

'Er “den danske sang” virkelig det 21. århundredes lille, sorte Sambo og “På Vesterbro en etc..”? Jeg er godt nok ked af, hvis den ikke længere skal klinge ud over landet, “thi hjertesproget er vers og sang,' skriver han.