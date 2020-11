B.T. har fredag afsløret, hvordan en afdeling på Bispebjerg Hospital har valgt at belønne mellemledere med en stor økonomisk bonus som tak for coronaindsatsen – i stedet for de sygeplejersker, læger og sundhedsansatte, der har håndteret coronapandemien i frontlinjen. Nu reagerer flere politikere og kalder det dybt urimeligt.

Særligt Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er frustreret og vred over fordelingen af penge:

»De giver mellemlederne en bonus, mens dem, der har været allertættest på og været udsat for stress, øget smitte, og hvad der ellers har været, ikke får noget. Det synes jeg simpelthen er urimeligt. Jeg mener, at dem, der er tættest på, burde belønnes,« siger Liselott Blixt.

Det er hospitalets intensiv- og anæstesiafdeling, der er tale om. Her har afdelingslederne fordelt hele 250.000 kroner. Og for at bruge afdelingsledelsens egne ord har de hellere villet give et engangstillæg til nogle få, så det kunne mærkes, i stedet for at smøre et tyndt lag ud over alle.

En beslutning, der var vakt harme ved de andre ansatte på afdelingen, fordi de ikke føler sig anerkendt.

En følelse, som Liberal Alliances sundhedsordfører, Henrik Dahl, mener er fuldt berettiget:

»Det lyder da helt og aldeles urimeligt. Det burde være dem, der knoklede, som fik bonus,« siger Henrik Dahl, der bakkes op af Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen:

»Grundlæggende skal vi folkevalgte repspektere de decentraliserede ledelsesbeføjelser, men hvis jeg var sygeplejerske på afdelingen, ville jeg godt nok tænke... 'Tak for lort!'« siger Lars Boje Mathiesen.

Det er ifølge B.T.s oplysninger 12 mellemledere, der har fået en coronabonus. Det betyder altså, at de hver har fået hele 20.833 kr. Havde afdelingsledelsen i stedet fordelt de summen ud på alle afdelingens 289 ansatte, ville hver få små 1.000 kroner.

Men det gør det – ifølge Liselott Blixt – ikke mindre uretfærdigt:

»Vi har fået af vide, at 12 pct. af de smittede er sundhedspersonale. Jeg bliver godt nok underligt til mode og sur, når jeg får at vide, at de bliver valgt fra. Jeg kan sgu godt forstå, de er sure og mugne.«

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, bakker op:

»Utilfredsheden kan jeg godt forstå. Det ligner ikke noget at honorere ledelsen uden at honorere de ansatte, som står i frontlinjen og mærker det daglige arbejdspres.«