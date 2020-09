To tidligere medlemmer af Folketingets dybt fortrolige kontroludvalg med efterretningstjenesterne er så bekymrede for, at Forsvarets Efterretningstjeneste og/eller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har vildledt kontroludvalget i FE-sagen, at de vil have sagen undersøgt.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er Enhedslistens Pernille Skipper og Christina Egelund, som sad i Folketinget for Liberal Alliance, der sætter ord på deres bekymring.

Det er stærkt begrænset, hvad de to tidligere medlemmer af kontroludvalget kan sige, da det er strafbart at referere fra de dybt fortrolige møder og orienteringer i kontroludvalget.

Så de har tænkt sig grundigt om, før de nu står frem med deres bekymring.

Christina Egelund var tidligere folketingsmedlem for Liberal alliance. I dag er hun medlem af partiet Fremad. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christina Egelund var tidligere folketingsmedlem for Liberal alliance. I dag er hun medlem af partiet Fremad. Foto: Mads Claus Rasmussen

Pernille Skipper var Enhedslistens repræsentant i Folketingets kontroludvalg fra 2015 til 2019.

Christina Egelund var Liberal Alliances medlem af udvalget fra november 2016 til august 2018.

De var altså begge medlemmer af udvalget, mens Claus Hjort Frederiksen (V) var forsvarsminister og orienterede kontroludvalget om forhold i FE.

Nu kræver de, at regeringen i sin forestående, uafhængige granskning af FE-sagen også undersøger, om kontroludvalget er blevet vildledt.

»Vi går ud med det, fordi det har stor almen interesse, og fordi det er en meget alvorlig sag, hvis der er blevet givet forkerte og vildledende oplysninger til Folketingets kontroludvalg,« siger Christina Egelund til Jyllands-Posten.

Mere vil og kan de ikke sige på grund af tavshedspligten.

De vil hverken af- eller bekræfte om deres bekymring handler om samarbejdet mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, som kom for en dag i kølvandet på, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) for godt en måned siden udsendte en pressemeddelelse.

Her skrev tilsynet, at FE har tilbageholdt centrale oplysninger for tilsynet og givet urigtige oplysninger om tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger, og at det indebærer en risiko for ulovlig indhentning af oplysninger om danske statsborgere.

Weekendavisen og andre medier har siden afsløret, at tilsynets kritik drejer sig om FE's samarbejde med NSA, hvilket tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har bekræftet over for Jyllands-Posten.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har mødt hård kritik for sin håndtering af FE-sagen. Her er hun i samråd om sagen i Folketinget onsdag den 23. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har mødt hård kritik for sin håndtering af FE-sagen. Her er hun i samråd om sagen i Folketinget onsdag den 23. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Christina Egelund og Pernille Skipper har henvendt sig til forsvarsminister Trine Bramsen for at få mistanken om vildledning af Folketingets kontroludvalg belyst.

Forsvarsminister Trine Bramsen oplyser i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at justitsministeren sammen med TET og under inddragelse af Folketinget er ved 'at tilrettelægge undersøgelsen' af sagen.