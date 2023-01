Lyt til artiklen

Der er håb forude for landets buspassagerer, der hver dag risikerer at få trukket for mange penge på deres Rejsekort.

For nu kræver Folketingets transportudvalg svar på, hvornår problemet bliver rettet op.

Som B.T. har beskrevet i en række artikler, får tusindvis af mennesker stadig trukket flere penge, end deres rejse koster, når de tjekker ud af bussen – et problem, som har stået på siden 2012, og som Rejsekort & Rejseplan A/S endnu ikke har fundet en endegyldig løsning på.

Det har vakt massiv kritik fra Forbrugerrådet – og tilsyneladende også undren i Folketinget.

Her har transportudvalget mandag bedt transportminister Thomas Danielsen (V) »kommentere på de udfordringer med Rejsekortet«, som B.T. har beskrevet:

»Og vil ministeren endvidere oplyse, hvornår der kan forventes at være rettet op på forholdene, så brugerne af Rejsekortet ikke risikerer at betale mere for rejsen, end den koster?«

Problemet med Rejsekortet består i, at nogle buspassagerer bliver registreret på den forkerte lokation, når de tjekker ind og ud med deres kort – og dermed får trukket for mange penge.

I de kommende år skal Rejsekortet skiftes ud med et digitalt et af slagsen. Kundedirektør i Rejsekort & Rejseplan A/S, Jens Willars, kan dog ikke garantere, at det vil løse problemet fuldstændigt, siger han til B.T.