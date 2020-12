Hvor tit er det her sket? Og hvordan undgår vi, at det sker igen?

Det er spørgsmålene til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fra både blå og rød fløj, efter uhelbredeligt kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen er stået frem.

Fra 16. marts til 7. juli forsøgte hun i alt 11 gange at blive set af sin læge.

Men alle gange blev hun afvist på grund af coronafrygt.

53-årige Dunja Fogelberg Hansen er så ked af, at hun nu står til at dø af kræften, der ikke blev diagnosticeret i tide.

»Det er dybt beklageligt at høre om den måde, hun er blevet afvist af lægen, selv om hun har symptomer på kræft,« siger Peder Hvelplund, som er sundhedsordfører for Enhedslisten.

Også Venstres retsordfører, Martin Geertsen, er fortørnet.

»Det er jo skrækkeligt og helt umenneskeligt både for Dunja og hendes nærmeste pårørende,« siger han.

Martin Geertsen har spørgsmål klar til ministeren.

»Jeg vil vide fra ministeren, hvor mange der er udsat for det her. Og mere end det: Vi skal have overblik over, hvor mange der samlet har fået udsat deres behandlinger under coronaen,« siger han.

Helt konkret vil Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, onsdag i Folketingssalen stille spørgsmål til ministeren.

»Jeg bliver utrolig trist. Går man flere måneder, og der ikke er nogen læge, der vil se en, og man bare skal passe sig selv, så er det ikke det samfund, vi skal have. Så er omkostningerne for store for dem med så alvorlig sygdom, og det skal ministeren svare på,« siger hun

Og her stopper spørgsmålene til Magnus Heunicke ikke.

Spørgsmålene til sundhedsminister Magnus Heunicke står i kø.

I går kunne B.T. vise afgørelsen i Dunja Fogelberg Hansens anmeldelse til Patienterstatningen. Hun er nemlig en af seks kræftsyge patienter, der har anmeldt forsinket behandling på grund af læger og sygehuses fokus på corona.

Men hun får nul kroner i erstatning, selv om lægen har begået klare fejl.

»Jeg undrer mig, og det er helt bestemt noget, vi skal se på. Der er ikke ophævet nogen garantier, når det gælder kræftbehandlinger. Jeg kan forstå, hvis det var dårligt knæ, man har droppet alle garantier på. Men det har man ikke på kræftbehandlinger. Det er værd at spørge ministeren om,« siger Liselott Blixt.

Skal ministeren så svare på flere spørgsmål?

Kræft holder ikke pause under corona Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Ja, det skal han.

Lørdag kom det også frem, at der er sket et markant fald på 20 procent i kræftbehandlingen fra marts til maj i forhold til månederne op til.

Altså samme periode, hvor kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen 11 gange fik afvist behandling.

»Patienter med kræft skal ikke betale prisen for, at der er særlige coronarestriktioner, så det er tydeligt, at der er brug for at gøre noget, og det vil jeg tage op med ministeren,« siger Peder Hvelplund.

Peder Hvelplund (EL) og Liselott Blixt (DF) har begge flere spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke.

Men har Magnus Heunicke selv noget at sige til de nye oplysninger?

Svaret er nej.

Fredag konfronterede B.T. ham med både sagen om kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen og faldet i kræftbehandlinger. Men ministeren gentager, hvad han sagde i sidste uge, og har ikke noget nyt at sige.

»Udskydelsen af behandlinger gjaldt ikke kræftområdet, hvilket har været krystal klart. Det er afgørende, at regionerne sikrer, at patienter med livstruende sygedomme får den udredning og behandling, de har krav på,« sagde sundhedsministeren 28. november til B.T.