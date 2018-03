Flere ordførere vil have fremlagt en undersøgelse, som kan kaste lys over Femern-projektets økonomi.

København. En række ordførere kræver nu, at Femern A/S fremlægger resultaterne af den store undersøgelse, som har ligget i selskabet i næsten et år, uden at hverken ordførere eller offentligheden har kendt til den, skriver DR Nyheder.

- Jeg synes, at i hvert fald forligspartierne skal orienteres om, hvad kom man frem til i den undersøgelse, siger Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen til DR.

Samme melding kommer fra de Radikale.

DR Nyheder fortalte onsdag, at Sund & Bælt og Femern A/S i over to år har arbejdet på at dokumentere, hvor mange personbiler der vil flytte fra Storebælt til Femern-forbindelsen, når tunnelen åbner.

Den del er der nemlig ikke tilstrækkelig dokumentation for, konkluderede en uvildig rapport i 2015.

- Det er en stor del af Femerns indtægter der er i spil. Det vil sige, det er vigtigt for hele Femerns økonomi, forklarer Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, til DR Nyheder.

Nu viser en aktindsigt, at Sund & Bælt og Femern A/S har lavet en stor spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 56.000 Storebælt-trafikanter har svaret på spørgsmål om deres rejsemønstre i forbindelse med turen over Storebælt.

Svarene skal bruges til at dokumentere, hvor mange personbiler der vil fravælge Storebælt til fordel for Femern-tunnelen, når den åbner. Men Femern A/S har ikke tænkt sig at fremlægge resultaterne, hverken til Transportministeriet, ordførerne eller offentligheden.

Det får alarmklokkerne til at ringe hos flere ordførere.

Transportministeren har ikke stillet op til interview om sagen. DR Nyheder har skriftligt spurgt, om han mener, at undersøgelsens resultater bør fremlægges.

- Jeg kender ikke til resultatet af de pågældende spørgeskemaundersøgelser, og derfor kan jeg ikke udtale mig herom, skriver transportminister Ole Birk Olesen.

