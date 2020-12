Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer fastholdes indtil videre for nytårsaften.

Det er konklusionen på et møde mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Folketingets sundhedsordførere tirsdag eftermiddag.

»På mødet fik vi at vide, at der for nu ikke kommer nye regler nytårsaften. Nu vil myndighederne kigge på dagens smittetal, og så vil myndighederne klokken 16 komme med en pakke restriktioner omhandlende efter 3. januar,« siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

På eftermiddagens møde, der sluttede klokken 13.40, blev det drøftet, om forsamlingsforbuddet skal skærpes.

Det skyldes en bekymring for, at nytårsmiddage og -fester medvirker til øget smittespredning.

Meldingen fra sundhedsministeren var, at regeringen ikke længere kan skærpe forsamlingsforbuddet, uden at de resterende partier er med i beslutningen.

Det skyldes en politisk aftale om en ny epidemilov.

Den betyder, at regeringen ikke kan udstede indgribende regler, som f. eks forsamlingsforbud, uden at det er blevet forelagt et folketingsudvalg.

Og reglerne må ikke udstedes, hvis et flertal i udvalget er imod.

Klokken 16 ventes sundhedsordførerne at blive informeret om nye restriktioner og forlængelse af de nuværende restriktioner. En lang række tiltag står til at udløbe 3. januar. Det gælder for eksempel lukningen af indkøbscentre og butikker.

»Skal eleverne i skole, eller skal de blive hjemme efter 3. januar. Samlet set er der ikke besluttet noget endnu,« siger Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative.

Tirsdag aften vil regeringen indkalde til et pressemøde, fortæller sundhedsordførerne.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række anbefalinger om, at danskerne begrænser nytårsfejringen til at foregå i samme husstand eller nærmeste omgangskreds.

'Vær så få som muligt og aldrig mere end 10 personer til nytår, inklusive dig og din husstand, uanset hvor stor din bolig er. Invitér kun personer fra din omgangskreds af 10 personer, du plejer at se tit. Bliv hjemme, hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt,' skriver styrelsen.