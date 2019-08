'En af de bedste handelsmænd', 'et fyrtårn' og 'en ener'.

De sociale medier flyder næsten over med fine mindeord om vores allesammens Lars Larsen, der mandag morgen sov ind i sit hjem.

Og blandt de mange, der hylder den dygtige købmand, er flere af landets politikere.

'Alle mennesker sætter et aftryk. Men nogle sætter et så stort et aftryk, at det forbliver i vores kollektive bevidsthed, længe efter de ikke er her mere,' skriver Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, blandt andet på Twitter og gør klart, at Lars Larsen netop var sådan en mand.

Også den tidligere justitsminister og partifælle til Pape, Brian Mikkelsen, hylder Dyne-Larsen.

'Danmark har mistet en af sine store. Lars Larsen er død. Han var en hædersmand i alt. Måske en af de bedste handelsmænd i sin tid, og han bidrog som få. Et fyrtårn, var han. Han vil blive savnet og mindet. Mine tanker går i dag til de efterladte,' skriver han på Twitter.

'Dyne-Larsen' sov stille ind mandag morgen i sit hjem i Silkeborg med den nærmeste familie ved sin side.

I juni chokerede Jysk danskerne med nyheden om, at Lars Larsen havde fået konstateret leverkræft. Samtidig var Lars Larsen overbevist om, at sønnen var klar til at tage mod sin nye position.

Flere andre politikere benytter også muligheden til at takke Lars Larsen på de sociale medier.

Lene Espersen kalder købmanden for 'en ener og et fyrtårn i dansk erhvervsliv', men nuværende erhvervsminister fra Socialdemokratiet, Simon Kollerup, på Twitter skriver:

'Det er en stærk jyde med rødder i Thy og en stor erhvervsmand, som er gået bort. Lars Larsen blev folkeeje og satte sit tydelige præg på dansk erhvervsliv. Jeg sender min varmeste tanker til familien og hans mange medarbejdere - ikke bare i Danmark, men verden over.'

Den 71-årige købmand efterlader sig sin kone, Kristine, sine to børn og fire børnebørn.