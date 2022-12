Lyt til artiklen

Fra begge fløje i Folketinget strømmer kritikkken ind over SVM-regeringen, efter det er kommet frem, at den lovede jule-og vinterhjælp endnu ikke er udbetalt til nødhjælpsorganisationerne.

I et brev sendt 22. december til Dansk Folkehjælp skriver Socialstyrelsen, at der er afsat cirka 25 millioner til dem, men de skal først udfylde tre punkter i form af budget, projektbeskrivelse og en såkaldt tilkendegivelsesblanket.

Og alle tre dele skal godkendes, inden der udbetales så meget som en krone af hjælpen.

»Det viser klokkeklart, at vi har med en regering at gøre, der allerede er mestre i at pynte sig med lånte fjer. De kalder penge, der umuligt kan udbetales til jul for julehjælp – ligesom de også kalder det for en Arne-plus-ordning, når de nupper tre år af pensionistlivet for de mest nedslidte,« siger Victoria Velasquez, der er socialordfører for Enhedslisten.

Hun mener ikke, at SVM-regeringen har fået nogen troværdig start.

»Det bekræfter, at vi skal holde skarpt øje med, om regeringen rent faktisk gør, som de siger. Desværre ikke en særlig troværdig start for den nye SVM-regering,« siger Victoria Velazquez.

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forsvarer den manglende udbetaling inden jul ved at sige, at nødhjælpsorganisationerne jo godt kan have brugt penge til mere julehjælp, da de jo siden regeringens dannelse i midten af december har vidst, at der ville blive givet 50 millioner kroner ekstra til akut jule- og vinterhjælp.

»Hvis en organisation har haft den økonomiske formåen til at sige, at så går vi op i gear på baggrund af de ekstra penge, der sættes af, så har de kunnet gøre det,« siger ministeren.

Sagen kort 21. december: B.T. kan afsløre, at halvdelen af den nye SVM-regerings 50 millioner kroner til akut julehjælp var lovet til handicappede. 22. december: Begge fløje på Christiansborg er utilfredse, og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil kaldes i samråd. 23. december: Nu fortæller socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at de handicappede alligevel skal have millionerne ved den nye finanslov. 29. december: Nu viser det sig, at SVM-regeringens jule-og vinterhjælp ikke er udbetalt endnu, og 21 hjælpeorganisationer skal ufylde tre punkter, der skal godkendes.

Den melding vækker vrede hos Pia Kjærsgaard, der er Dansk Folkepartis socialordfører.

»Hvordan skal hjælpeorganisationerne dog udbetale penge i julehjælp, når de først to dage før jul får at vide, hvor meget der er afsat til dem, uden beløbet er endelig godkendt. Jeg bliver vred over det her, og vi skal følge op på det,« siger hun.

I sidste uge kom det frem, at halvdelen af de 50 millioner kroner, der er sat af til jule-og vinterhjælp, ellers var lovet til handicappede til finansloven 2022, uden at blive udbetalt.

Det fik SF til at kalde Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd, og her vil den manglende betaling inden jul også komme op.

»Det skal bestemt tages op i samrådet. Det er jo en rodebutik, men forventeligt når de smider det ud så kort op til jul,« siger Charlotte Broman Mølbæk, som er handicapordfører SF.

