Målet er at lande aftale torsdag om endnu en hjælpepakke til erhvervslivet, der lider under coronakrise.

De mange små virksomheder og selvstændige landet over har formentlig blikket rettet ekstra stift mod Christiansborg torsdag.

Her forhandler politikerne nemlig om endnu en hjælpepakke, der skal støtte erhvervslivet, som er hårdt presset økonomisk på grund af coronaudbruddet.

Målet for regeringen er fortsat at lande en politisk aftale i løbet af torsdag om hjælpepakken. Den er specifikt målrettet små virksomheder og selvstændige.

Folketingets partier forhandlede til langt ud på natten, efter at regeringen onsdag præsenterede sit bud på endnu hjælpepakke, der skal hjælpe erhvervslivet i coronakrisen.

På Instagram kan man se, at SF's formand, Pia Olsen Dyhr, smuttede hjem fra forhandlingerne klokken 04.10 natten til torsdag.

De Radikales leder, Morten Østergaard, lagde et billede og en besked ud på samme sociale medie klokken 04.19.

For de små virksomheder er regeringen parat til at dække op til 80 procent af de faste udgifter. Kompensationen er målrettet virksomheder med et omsætningsfald på mere end 40 procent.

Regeringen er også parat til at sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Her foreslår regeringen at kompensere 75 procent af omsætningstabet. Dog maksimalt 23.000 kroner per måned.

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen udgøre op til 34.500 kroner per måned.

Venstre mener blandt andet, at man også bør tilbagebetale momsbetaling fra 2. marts ekstraordinært til virksomhederne.

Der er også diverse ønsker fra de øvrige partier. De Radikale og Venstre støtter desuden forslaget fra en række topøkonomer, der foreslår, at staten opretter en hjælpefond på 300 milliarder kroner.

De penge skal dække tabet for hårdt ramte virksomheder.

/ritzau/