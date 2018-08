Flere politikere på Københavns Rådhus reagerer nu på tal, som viser, at helt op til en tredjedel af de klager kommunen får over byggesagsgebyrerne enten annulleres helt eller nedskrives.

I 2016 var det 66 ud af 206 klager svarende til en ud af tre. I 2017 var det 72 ud af 274 svarende til 26 procent.

»Det er horribelt højt tal og det er også derfor, at jeg mener, at alle byggesagsgebyrer skal gennemgås. Samtidig ved vi nu også, at antallet af klager er stigende. Det skal ikke være en lotteriseddel, når man søger om byggetilladelse i København,« siger Jakob Næsager, der er gruppeformand for De Konservative i Borgerrepræsentationen.

»Når så mange får nedsat deres gebyr eller får det helt fjernet, så må der også være mange andre, som bare har betalt og som så har betalt alt for meget,« siger Jakob Næsager.

Jakob Næsager fra De Konservative mener, at alle byggesager skal gennemgås med tættekam for at finde ud af, om der er nogle, der har betalt for meget. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jakob Næsager fra De Konservative mener, at alle byggesager skal gennemgås med tættekam for at finde ud af, om der er nogle, der har betalt for meget. Foto: Søren Bidstrup

Kritikken kommer samtidig med, at den nuværende beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard langer hårdt ud efter Teknik- og Miljøforvaltningen efter, at hun fik en regning på 32.400 kroner for en banal byggesag. Efter at have klaget fik hun et nedslag i prisen på 17.600 kroner.

Cecilie Lonning-Skovgaard står uforstående over for, hvordan hendes regning kunne blive så høj, ligesom hun frygter, at der er masser af københavnere, der har betalt for meget uden at opdage det, fordi de ikke har klaget.

Og hun er altså langt fra ene om kritikken.

»Det viser, at fejlprocenten er alt for høj. Det giver et indtryk af, at man bare stikker fingeren ud af vinduet for at finde ud af, hvad sagsbehandlingen koster. Hvis jeg sad i den situation at have betalt en alt for høj regning uden at have klaget, så ville jeg føle mig snydt. Det skaber stor usikkerhed om gebyrerne,« siger gruppeformand for De Radikale på rådhuset Mette Annelie Rasmussen.

Teknik-og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker op om, at borgere kan få penge tilbage, hvis de har betalt for meget i gebyr.

»Selvfølgelig skal vi betale pengene tilbage, hvis der konstateres fejl i antallet af timer registreret på en byggesag. Det gælder også, hvis der kan konstateres fejl i sager, hvor der ikke har været klaget, så skal de sager selvfølgelig også rettes,« siger hun.