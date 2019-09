Nok er nok. Nu skal sandheden frem.

Det er meldingen fra både blå og rød fløj til justitsminister Nick Hækkerup (S), efter offer for både røveri og overfald Charlotte Andersen fortæller, at politiets behandling af hendes sag var under al kritik.

Som B.T. i dag kan fortælle, blev anmeldelsen oprettet som en undersøgelsessag af Københavns Politi. Den blev dog droppet igen efter blot to måneder, uden Charlotte Andersen fik besked. Og der er nu gået mere end seks år.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første halvår af 2019 var sagsbehandlingstiden af borgervendt kriminalitet fra anmeldelse til første dom på 359 dage mod 253 dage i 2014. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Justitsministeren efter B.T.-serie: Ofre skal hjælpes hurtigere

Rigspolitiet kan ikke oplyse, hvor tit denne fejl i dag sker, men den viden skal Nick Hækkerup skaffe.

»Det efterlader borgeren med en stor tvivl, hvis man står tilbage uden at vide, hvad der sker med en anmeldelse, når det er blevet til en undersøgelsessag. Har politiet overhovedet set sagen? Er man købt eller solgt? Derfor bør borgeren få at vide, hvis sagen droppes,« siger De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, er enig.

»Jeg mener, at offeret altid skal have besked om, hvad der sker med vedkommendes anmeldelse. Vi har desværre hørt lignende historier om voldtægtssager,« siger hun.

B.T. har de seneste måneder skrevet en række afsløringer om den rekordlange ventetid, politi og domstole byder ofre for kriminalitet.

Senest er det kommet frem, at alle landets politikredse sender standardkopier, når de afviser at efterforske anmeldelser af tyveri i bilen.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener, at dansk politi har et forklaringsproblem.

»Alt for mange sager bliver åbenbart henlagt eller på anden vis syltet. Det betyder magtesløshed, og vi risikerer anarki, hvis politiet ikke tager sig tid til at efterforske alvorlig kriminalitet,« siger han og tilføjer:

»Det kan vi i Dansk Folkeparti ikke leve med, hvorfor vi agter at rejse de mange sager over for justitsministeren. Vi er ganske enkelt nødt til at have problemet kortlagt og finde ud af, om det ud over manglende ressourcer også skyldes ledelsesproblemer i politiet.«

Også Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique, mener, at ministeren skal komme med svar.

»Fra politisk side har man i årevis drænet politiet for ressourcer ved at gennemtvinge symbolpolitiske tiltag som eksempelvis en grænsekontrol, og det er så trist, at det går ud over politiets borgernære betjening, hvilket tydeligvis har været tilfældet i denne sag,« siger han og fortsætter:

»Og derfor mener jeg, det er helt oplagt, at Nick Hækkerup tager sagen videre.«

Spørgsmålene til Nick Hækkerup hober sig op.

For nylig fortalte ministeren under et politisk samråd om en ny handlingsplan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, der slår fast, at både sagsbehandlingstiden og sagsophobningen af den personfarlige kriminalitet skal mindskes med 20 procent i år 2020.

Formanden for retsudvalget, Preben Bang Henriksen (V), sagde i sidste uge, at han vil indkalde Hækkerup til nyt samråd, da det skal frem, hvad de konkrete konsekvenser vil være for ofrene af andre former for kriminalitet som tyveri og indbrud.

Nick Hækkerup har dog allerede slået fast, at han er åben for kortere sagsbehandling af andet end personfarlig kriminalitet.

»Hvad der skal ske med behandlingen af andre former for kriminalitet, vil vi gerne drøfte til det kommende politiforlig. Selv om B.T. har en rigtig god samfundsnytte i denne debat, så er det politikerne, der skal forhandle dette forlig på plads,« sagde ministeren i sidste uge til B.T.

Han har ikke kommentarer til den nyeste udvikling i sagen.