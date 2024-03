Det er forbudt at udtale sig om igangværende sager, men politikere har større spillerum for ytringer.

"Hurra" og "retfærdigheden sker fyldest".

Flere folketingspolitikere fejrer, at influenceren Ahmad Elchaabi torsdag blev idømt fire måneders fængsel, fordi han delte en video på et socialt medie om Hamas-angrebet i Israel i oktober 2023.

- Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan man kan få sig selv til at juble over et modbydeligt terrorangreb. Nu får denne forbryder heldigvis sin straf. Hurra, skriver udlændingeordfører Peter Skaarup (DD) på det sociale medie X.

Den 26-årige influencer har lige som anklagemyndigheden en frist på to uger til at afgøre, hvorvidt han vil anke dommen.

Regeringspartiet Socialdemokratiet glæder sig også over dommen, som kan ende uden afsoning, hvis Ahmad Elchaabi udfører samfundstjeneste.

- Godt at se lovgivningen virker, og retfærdigheden sker fyldest nu, hvor denne influencer, der glædede sig over uskyldige menneskers død, er dømt, skriver politisk ordfører Rasmus Stoklund (S) på X.

Ordførerne er endnu ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.

Ifølge loven er det forbudt at komme med udtalelser, som kan påvirke nævninger og dommere, så længe en sag ikke er endelig afgjort.

Men generelt har medlemmer af Folketinget et større spillerum for ytringer end andre mennesker.

I 2015 slap seks fremtrædende politikere for en straffesag om at ville påvirke udfaldet af en straffesag mod den yderliggående islamist Said Mansour.

Anklagemyndigheden endte med at droppe sagen efter et halvt år. Peter Skaarup var en af de seks.

Dommerforeningen har tidligere luftet en frygt for, at det kan påvirke domsmænd og nævninger.

Men det giver indfødsretsordfører Mikkel Bjørn (DF) ikke noget for. På X kalder han torsdagens straf til Ahmad Elchaabi for en "håbløst latterlig lav straf".

I et interview uddyber han, at han mener, det ikke giver mening med at vente med at kommentere dommen, til den er endelig.

- Jeg har svært ved at se, at det skulle gøre nogen forskel. Manden har begået åbenlyse kriminelle handlinger i en video, som jeg selv har set på sociale medier, hvor han opfordrer og billiger henrettelsen af adskillige 100 uskyldige mennesker

- Det har jeg ingen sympati for overhovedet, og der synes jeg, det er min opgave som politiker at tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt i forhold til den måde, vi har indrettet vores retssystem på, siger han.

