At Udlændingenævnet har smidt 13-årige Atcharapan 'Mint' Yaungyai ud af Danmark er helt ufatteligt.

Sådan lyder reaktionen fra to medlemmer af Udlændinge- og Integrationsudvalget, der nu angriber den lov, som embedsværket har brugt til at tvinge den lille pige til mandag at rejse til Thailand.

Gruppeformand Jacob Mark

»Hun kan ikke få opholdstilladelse på trods af, at hun kan dansk, har danske venner, går i skole, og hendes familie arbejder. Det er en vanvittig skrivebordsvurdering, som sender en familie ud i mørket,« siger Jacob Mark (SF).

Mint har fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, fordi hun ikke kan blive integreret i Danmark, lyder begrundelsen. Men den konklusion er altså helt hen i vejret, lyder det.

»Jeg tror, at alle kan se, at hun nærmest allerede er integreret. Det er helt uforståeligt, hvad der er vurderet på,« siger Andreas Steenberg (RV).

Jacob Mark supplerer:

»Det, der er gået galt, er, at man har sat systemet før mennesket og ikke set på den lille pige og hendes forhold.«

Andreas Steenberg (Radikale Venstre)

Står det til Andreas Steenberg, skal loven laves om hurtigst muligt.

»Børn over otte år skal ifølge loven integrationsvurderes, men som reglerne er nu, kan de fleste børn over en bestemt alder ikke opnå at blive vurderet integrerbar, fordi de jo i sagens natur har boet i udlandet i størstedelen af deres liv. Og så er loven i mine øjne ikke overholdt. Hvis der skal være en integrationsvurdering, skal den vurdering også foretages reelt,« siger han.

Jacob Mark er enig i, at paragrafferne skal skrives om, så andre børn som Mint ikke lider samme skæbne.

»Hvordan juraen skal skrives, skal vi arbejde videre med, for når børn bliver sendt ud af landet, når det åbenlyst er imod barnets tarv, er der noget galt.«

»Embedsmændene skal på en eller anden måde lave en mere skarp og individuel vurdering og undersøge tilknytningen til Danmark bedre. Så var man i den her sag kommet frem til at Mint selvfølgelig er fuldt integrerbar.«

