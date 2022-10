Lyt til artiklen

Det er ikke kun kampen om vælgere, SF-kandidaten Charlotte Vindeløv kæmper med i disse dage.

Hun har nemlig opdaget en profil på Facebook, der bruger både hendes navn og billede.

Med andre ord har folketingskandidaten i Østjylland Charlotte Vindeløv fået sig en ond tvilling, skriver TV 2 ØSTJYLLAND.

Og hun frygter, at det kan få konsekvenser for hende i valgkampen.

»Jeg frygter jo, at nogen begynder at kommentere på andre politikeres opslag med noget, jeg ikke kan stå inde for, og som skader min valgkamp,« siger hun til mediet.

På Facebook skriver SF-politikeren, at identitetstyven har kopieret hendes profil- og coverbillede, og dernæst henvendt sig til familie, venner, bekendte og følgere på Messenger.

'Nogen er blevet kontaktet to gange trods anmeldelse af profilen. Det betyder i værste fald, at der blot oprettes en ny, når en anden lukkes,' uddyber Vindeløv.

Charlotte Vindeløv har spurgt om hjælp ved både politiet og Digitalstyrelsen, men ingen kan hjælpe, da politikeren ikke har fået misbrugt hverken cpr-nummer eller privatoplysninger, skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Dog vil jeg mene, at der under en valgkamp, som opstillet kandidat kan ske mulig skade af min valgkamp, når en falsk profil ville have mulighed for at kunne kommentere på andre profiler uden jeg ved det, da jeg er blokeret og ikke kan følge profilen/siden.'