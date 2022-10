Lyt til artiklen

Næstformand i DF i Ringsted, Karina Skovholm, har oplevet bagsiden af medaljen ved at være politiker.

For da hun lørdag var ude for at hænge valgplakater op, var det ikke den oplevelse, hun havde håbet på.

»Jeg havde min 11-årige søn med. Vi stod klar 20 minutter før, vi måtte hænge plakaterne op. Vi står ved et konkret busstoppested og er klar til at tage den bedste lygtepæl. Min søn er spændt og står og danser,« fortæller hun.

»Pludselig kommer der en bil forbi med tre personer af anden etnisk herkomst. De råber og skriger af os. De truede med, at hvis jeg ikke tog plakaterne ned, så ville de slå os ihjel.«

Næstformand i DF i Ringsted, Karina Skovholm, har nu oplevet at blive truet to gange, efter hun var ude at sætte valgplakater op. Foto: Privat

Episoden har sat sig dybt i hende. Mest fordi hendes søn skulle være vidne til det.

»Det er egentlig det, der rammer mig mest. Min søn har lige siden, han var helt lille, været utrolig optaget af politik. I lørdags var det som om, gnisten fuldstændig forsvandt.«

»Han vil ikke have, jeg kører alene fremover, og det er jo rigtig ærgerligt, at det er den følelse, man skal efterlades med.«

Men de ubehagelige trusler sluttede ikke her. For blot to dage senere, var hun ude for lignende trusler. Denne gang i Køge, hvor hun var alene, mens hun satte valgplakaterne op.

»To 'ny-danskere' kom truende mod mig og var to centimeter fra mit ansigt. De begyndte at tage plakaterne ned, hvorefter jeg gik op mod min bil og kontaktede politiet, der kom med det samme.«

»Den oplevelse skulle jeg lige synke en ekstra gang. Jeg har lært min søn, at man ikke skal dømme folk på grund af deres etnicitet, men det er jo svært, når man kommer ud for de her episoder,« slår hun fast.

Hun understreger, at det ikke kan være rigtigt, at man ikke kan få lov til at være tro mod sin politiske overbevisning uden at blive overfuset.

»Faktisk viser det mig bare, hvor vigtigt det er at fortsætte denne kamp. Det skal ikke være et tabu for nogen at have en politisk holdning,« siger hun.

Hændelsen har også fået Pia Kjærsgaard til tasterne, der har kommenteret Karinas opslag på Facebook.

'Lyder ubehageligt. Er glad for, du ikke kom noget til. Det viser bare, hvor vigtig kampen er,' skriver hun.

