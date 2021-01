Aalborg Kommune skal have ny skolerådmand fra 1. februar.

Det skyldes, at den nuværende rådmand på området, Tina French Nielsen (V), har valgt at trække sig fra posten i utide.

Årsag: En konkurs på hendes families ejendom, kvægbruget Viderupgaard ved Nibe.

»Når jeg gør det (trækker sig, red.), er det fordi jeg i forbindelse med konkursen på min families ejendom, som jeg har ejet aktieandele af, har stillet nogle meget store personlige kautioner,« siger hun i en pressemeddelelse.

»Da kurator og kreditforening lukker konkursboet ned, er det med så store tab til følge, at alle disse kautioner ønskes indfriet fuldt ud af såvel af kreditforening og bank,« siger Tina French Nielsen.

Hun forklarer, at hun havde håbet på at kunne indgå en tilbagebetalingsaftale med kreditorerne, men at det ikke har været muligt at strikke en aftale sammen, som giver mening for begge parter.

Tina French Nielsen, der tidligere også har været ældre- og handicaprådmand i Aalborg i to perioder, har besluttet ikke alene at trække sig som skolerådmand i kommunen: Hun træder helt ud af byrådet.

»At være i en situation, hvor man anmoder retssystemet om gældssanering er kompliceret, når det foregår i samspil med at bestride et højt politisk embede. Når du har et stort ansvar, får du stor opmærksomheden i offentligheden – det er helt naturligt,« begrunder hun sin beslutning om at trække sig fra politik.

Aalborgs nye skolerådmand bliver Jan Nymark Thaysen, som også er Venstres spidskandidat ved kommunalvalget til november.