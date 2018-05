Det er 'utilstedeligt' at Københavns parkeringsvagter under en mindehøjtidelighed 4. maj valgte at udskrive bøder, mener Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.

Traditionen tro var der 4. maj en højtidelighed i Mindelunden i Ryvangen nord for København for at markere befrielsen, der fandt sted for 73 år siden. Her, på Danmarks eneste statskirkegård, er en række danske modstandsfolk stedt til hvile.

Dansk Folkepartis europaparlamentsmedlem Morten Messerschmidt var af de mange, der deltog i højtideligheden, som han beskriver som 'smuk'. Men da han og de andre deltagende forlod stedet og gik ned ad Esthersvej op mod Hellerup Station, mødtes han af et syn, der har fået ham til at skrive et læserbrev i Gentofte-avisen Villabyerne. Flere af bilerne havde nemlig fået en parkeringsbøde.

'Naturligvis skal parkeringsregler overholdes. Men ingen af de biler, vi så, generede trafikken. Det var helt tydeligt blot borgere, der ønskede at minde deres døde og glædes over frihedsbudskabet. Og dem var der mange af; så mange, at det kneb med parkeringsmulighederne,' skriver han i indlægget.

Morten Messerschmidt så hellere, at parkeringsvagterne havde deltaget i arrangementet.



»Jeg synes, det er helt utilstedeligt, at man ikke går med ind i Mindelunden, men i stedet skriver en stribe bøder og dermed rammer nogle folk, der for fleres vedkommende er aldrende og gangbesværende. Jeg er med på, at alle er lige for loven, men man kan jo vælge at udvise en smule konduite,« siger Morten Messerschmidt til BT.

Helt sådan ser chef for Center for Parkering i Københavns Kommune, Jes Øksnebjerg, ikke på det.

'Parkeringsvagterne pålægger afgifter, fordi vi skal sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Det er derfor, vi har p-regulering i Københavns Kommune – og i den sammenhæng kan vi ikke skelne imellem, hvorfor bilisterne holder ulovligt. Vi oplever ofte, at der ved større arrangementer kommer pres på pladserne, så folk parkerer ulovligt. Men selv om arrangementet har et nobelt formål, kan vi som myndighed ikke tillade os at undlade at føre p-kontrol,' skriver han i en mail til BT.

Det svar formilder ikke Morten Messerschmidt.

»Jeg synes virkelig, at 4. maj er en ganske særlig begivenhed. Det er der, vi samles, mindes og markerer vores nationale fællesskab og at vi er et frit land,« siger han.

Jes Øksnebjerg fra Center for Parkering mener ikke, parkeringsvagterne skal gøre undtagelser - og dermed lade bødeblokken ligge.

'Så skulle vi jo skelne imellem, om det er mere rimeligt at parkere ulovligt ved et arrangement i Mindelunden, som er et årligt tilbagevendende arrangement, end ved eksempelvis en fodboldkamp i Parken. Der må vi have en mere neutral tilgang, hvor vi alene forholder os til p-reglerne det pågældende sted. Vi har nogle ganske få eksempler på, at vi instruerer vagterne i at holde sig væk, men det sker kun ved helt, helt særlige begivenheder. Vi gjorde det ved mindehøjtideligheden efter terrorangrebet ved Krudttønden,' skriver han.

Er det i orden, at parkeringsvagter skriver bøder under efter en mindehøjtidelighed?

Morten Messerschmidt ryster på hovedet over svaret.

»Jeg er bare fundamentalt uenig med Københavns Kommune. Der er kæmpe forskel på en fodboldkamp og en højtidelighed, der markerer Danmarks befrielse. Jeg synes virkelig, 4. maj er en helt, helt særlig lejlighed. De må de fleste, der har kigget bare lidt i en historiebog, give mig ret i,« siger han og appellerer til Københavns socialdemokratiske overborgmester.

»For en socialdemokrat burde fædrelandet altså også komme først. Det må det også gøre for Frank Jensen.«