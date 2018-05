Københavns miljø- og teknikborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) kommer ikke langt med sit forslag om hæve beboerlicenserne for parkering til 10.000 kroner.

Mandag eftermiddag tager miljø- og teknikudvalget stilling til parkeringsredegørelsen, hvor forslaget indgår - men forslaget lader til at få en hård medfart blandt udvalgsmedlemmerne. Hverken Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti vil ifølge BTs oplysninger stemme for forslaget - som Enhedslisten derfor ikke kan samle flertal bag.

»Det bliver aldrig nogensinde gennemført. Der kan ikke skabes flertal for det,« siger Finn Rudaizky (DF), der kalder forslaget 'fuldstændig forrykt'.

»Det er helt ude af trit med virkeligheden. Forældre, der har børn i institutioner, og som er afhængig af at have en bil, vil ikke have råd til at bo i byen, hvis det blev til noget. Det er så børnefjendsk og respektløst over for den del af befolkningen, der har brug for en bil,« tordner Finn Rudaizky.

Han opfatter forslaget som rendyrket propaganda - og oven i købet på kommunalt brevpapir.

»Det er meget tydeligt, at det handler om at promovere Enhedslisten med en overbudspolitik, som man godt ved ikke bliver til noget. Hvis borgmesteren ønsker at skabe overskrifter, så er hun lykkedes med det, men det er meget mærkeligt, at det kommer fra forvaltningen. I virkeligheden burde det have været et medlemsforslag fra Enhedslisten, men der er efterhånden ingen forskel på, om det er partiet eller forvaltningen, der stiller forslag,« siger han.

Du mener, at forvaltningen lader sig styre af, at det er Enhedslisten, der har borgmesterposten?

«Ja. Det så vi også under Morten Kabell.«

Men det er vel ikke meget anderledes, end når forvaltningen udarbejder et katalog om, hvor man kan spare? Der er jo også en stribe muligheder - uden at det nødvendigvis er noget, der er politisk opbakning til?

«Jo, men her har forvaltningen ikke engang regnet på konsekvenserne af forslaget. Det er man ikke interesseret i. Jeg synes, det er dybt betænkeligt. En forvaltning skal jo servicere samtlige politikere og ikke bare Enhedslisten.«

Hans kollega i udvalget, Lars Weiss (S), der også er næstformand for Borgerrepræsentationen, fejer også forslaget ad brættet.

»Det bliver ikke vedtaget med Socialdemokratiets stemmer. Jeg har svært ved at se, hvordan der skulle kunnes findes flertal for det,« siger han.

Socialdemokratiet afviser ikke at se på priserne for beboerlicenser, men det skal ikke øge det samlede provenu - det vil altså sige, at kommunen ifølge partiet ikke skal øge indtægterne på parkeringsområdet. Lars Weiss deler ikke Finn Rudaizkys opfattelse af, at forvaltningen danser efter Enhedslistens pibe.

»Vi diskuterer meget gerne parkering. Når forvaltningen kommer med en indstilling, giver det os jo mulighed for at markere, hvor hegnspælene står. Vi har jo heldigvis den mulighed som politikere, at vi kan stemme nej,« siger han.

Tidligere har også Jakob Næsager (K) sablet forslaget ned over for BT.

»Det er et af de mest asociale forslag, jeg har hørt længe. Det vil fremover blive svært for lavindtægtsgrupper i København at få råd til en bil. Det gør det svært at have skiftende arbejdstider og eksempelvis arbejde som sygeplejerske eller politibetjent i en omegnskommune,« sagde han.

BT har forelagt kritikken fra Finn Rudaizky for teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der tager afstand fra det, hun kalder et angreb på forvaltningen.

»Min forvaltning har fremlagt en gennemarbejdet faglig anbefaling om at øge beboerlicensen med henblik på at reducere antallet af biler i byen. Det vil understøtte flere af de politiske planer, der nyder brede flertal i Borgerrepræsentationen, herunder vores ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Det kan man så være politisk uenig i, men man bør holde det til at være en politisk diskussion fremfor at angribe min forvaltning,« siger hun.

Enhedslisten er i øvrigt langt fra enig med forvaltningen, pointerer Ninna Hedeager Olsen.

»I flere tilfælde har det været sammen med Dansk Folkeparti. Derfor ved Finn Rudaizky udmærket, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem forvaltningen og Enhedslisten, og jeg forstår ikke hans behov for at komme med udfald som disse fremfor at holde sig til politiske argumenter.«