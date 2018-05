Nye Borgerliges hovedbestyrelse smed den 22-årige politiker Stephan Klindtworth Clausen ud af partiet dagen før kommunalvalget i november. Det skete, fordi der kørte en sag mod lokalpolitikeren, som nu er blevet idømt to et halvt års ubetinget fængsel for medvirken til forsøg på voldtægt.

Det skriver jv.dk.

Stephan Klindtworth Clausen stod på stemmesedlerne ved kommunalvalget i Esbjerg, men fik af partiet besked på at pille alle sine valgplakater ned 21. november sidste år, fordi partiet var blevet opmærksomme på sagen mod ham, selvom han ikke selv havde oplyst partiet om den.

»Vi var i hovedbestyrelsen blevet opmærksomme på, at der var en verserende sag mod den pågældende kandidat i Esbjerg. Vi reagerede prompte og ekskluderede ham fra partiet,« siger Nye Borgerliges formand Pernille Vermund til jv.dk.

Hun ved ikke med sikkerhed, om den verserende sag er den samme, som den Stephan Klindtworth Clausen modtog dom for i Retten i Esbjerg i sidste uge, men hun oplyser til jv.dk, at hun anser det for at være sansynligt.

I den usædvanlige voldtægtssag blev Stephan Klindtworth Clausen dømt for medvirken til forsøg på voldtægt.

Sagen tager sit udgangspunkt i den nu tidligere lokalpolitikers færden på hjemmesiden boyfriend.dk. Her oprettede han en falsk profil 8. maj 2017, som profilbillede brugte han et foto af en kvinde fra det kollegium, hvor han selv boede. Under profilnavnet 'Russeren' lagde Stephan Klindtworth Clausen flere billeder ud af kvinden uden at underrette hende om hans foretagende. Billederne havde han fundet på kvindens Facebook-profil.

På 'Russeren'-profilen søgte den 22-årige ifølge kvinder til sexlege og erfarne mænd til voldtægtslignende sex.

Det hele endte dog med at gå for langt, da Stephan Klindtworth Clausen 25. maj sidste år valgte at sætte et stævnemøde op mellem kvinden, hvis billede han brugte på datingprofilen, og en mand fra Fyn. Aftalen gik på, at de skulle have voldtægtslignende sex. Manden fra Fyn fik kvindens rigtige adresse, og dagen efter kørte han til kollegiet i Esbjerg og bankede på den uvidende kvindes dør.

Hun lå dog til alt held og sov og svarede derfor ikke, da manden bankede på. Hun svarede heller ikke på de telefonopkald, som manden forsøgte at nå hende med.

»Morgenen efter blev jeg kontaktet på sms og via Facebook af en fremmed mand, der troede, at vi havde haft en aftale om voldtægtssex. Det var helt uvirkeligt,« sagde kvinden i retten.

Her kunne Stephan Klindtworth Clausen også fortælle, at han flere gange før havde oprettet falske datingprofiler på nettet, fordi han 'kan lide den spænding, der er ved at chatte med andre og udveksle fantasier'.

Eftersom Nye Borgerliges hovedbestyrelse først blev opmærksom på sagen mod den 22-årige lokalpolitiker dagen før lokalvalget, kunne hans navn ikke fjernes fra stemmesedlerne. Stephan Klindtworth Clausen fik 64 personlige stemmer ved valget, hvilket var næstflest blandt Nye Borgerliges kandidater i Esbjerg Kommune.