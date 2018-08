De københavnske butikker og gader er lørdag fyldt med regnbueflag, når Copenhagen Pride Week afsluttes med en stor parade. Men på Christiansborg hænger der ikke et regnbueflag. Den beslutning skuffer SF's ligestillingsordfører, Trine Torp.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at en vigtig institution som Christiansborg ikke hæver regnbueflaget i dag som et symbol på frihed og mangfoldighed,« siger Trine Torp.

Hun forstår ikke, hvorfor Folketingets formand Pia Kjærsgaard er imod, at der flages med LGBT symbolet på Christiansborg.

»Når nu rigtig mange andre institutioner skifter Dannebrog ud og fejrer mangfoldigheden, kan jeg ikke forstå, hvorfor Christiansborg ikke kan gøre det samme,« siger Trine Torp.

Ligestillingsordfører for SF, Trine Torp, vil gerne se et regnbueflag på toppen af Christiansborg, når hun lørdag deltager i den årlige store pride-parade. Hun er derfor meget skuffet over beslutningen om ikke at flage med regnbueflaget som et symbol for lgbt-personer. Foto: Keld Navntoft/Scanpix Vis mere Ligestillingsordfører for SF, Trine Torp, vil gerne se et regnbueflag på toppen af Christiansborg, når hun lørdag deltager i den årlige store pride-parade. Hun er derfor meget skuffet over beslutningen om ikke at flage med regnbueflaget som et symbol for lgbt-personer. Foto: Keld Navntoft/Scanpix

Men Pia Kjærsgaard afviser, at det kan komme på tale, at flage med regnbueflag på Christiansborg. Folketingets ledelse, præsidiet, har nemlig besluttet, at der kun skal flages med Dannebrog med undtagelse af nordens dag, hvor der flages med de nordiske flag.

»Jeg tror ikke, nogen er i tvivl om, at der i denne uge er pride. Det kan man se alle steder, og vi har altså en speciel tradition på Christiansborg, som jeg lige har fortalt om. Vi finder det på ingen måde nødvendigt, at vi sætter andre flag op. Overhovedet ikke. Heller ikke regnbueflaget – eller EU-flaget eller FN-flaget eller hvad ved jeg, som der jævnligt kommer forslag om. Nej, det gør vi ikke, siger Pia Kjærsgaard til DR Nyheder.

Men den undskyldning køber Trine Torp ikke.

»Jeg mener ikke, at man udkonkurrer Dannebrog, hvis man markerer andre ting, og det her er en stor begivenhed, som jeg virkelig mener, er værd at fejre og støtte op om til internationalt udsyn,« fortæller hun og pointerer, at det britiske parlament for første gang i år flagede med regnbueflag, da London Pride fandt sted i juli.

Også Alternativet bakker op om idéen om et regnbueflag på Christiansborg. På Twitter foreslår partiet, at de går på kompromis med et kombineret pride- og Dannebrogsflag.

Pia Kjærsgaard vil ikke have prideflaget op på Christiansborg. Men politik er kompromissets kunst. Så hvad med et kombineret pride- og Dannebrog? Kh Alternativet. Og god pride #cphpride #dkpol

BT har forsøgt at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard gentagende gange, men hun er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.