Der har været mere end almindeligt god kemi mellem en kommunalpolitiker og en direktør i Varde Kommune.

Faktisk har stemningen mellem Tina Agergaard Hansen, der er valgt for Venstre og formand for Udvalget for Social og Sundhed og kommunens direktør for samme område, Claus Fjeldgaard, været så god, at de to nu er blevet kærester.

Det betyder, at Tina Agergaard Hansen ikke kan fortsætte på sin post.

Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse søndag aften.

»En udvalgsformand og en direktør kan ikke have et privat forhold. Derfor kan Tina Agergaard Hansen ikke vende tilbage i juni 2024 som udvalgsformand og udvalgsmedlem. Dette faktum har Tina Agergaard Hansen også taget konsekvensen af og meddelt, at hun efter endt orlov vender tilbage som menigt medlem af Byrådet,« lyder det fra kommunens borgmester Mads Sørensen (V).

Tina Agergaard Hansen har lige nu orlov fra sin post som formand for Udvalget for Social og Sundhed.

Hun har været formand for området siden 2018.

Claus Fjeldgaard blev direktør for social og sundhed i Varde Kommune 1. april 2017.

Varde Kommune skriver også i pressemeddelelsen, at man nu vil undersøge, hvorvidt forholdet mellem de to har givet anledning til problemer.

Forvaltningen vil i de kommende uger i tæt samarbejde med de øvrige medlemmer af Udvalget for Social og Sundhed undersøge, hvorvidt udvalget har behandlet sager af en karakter, hvor Tina Agergaard Hansen og Claus Fjeldgaards private forhold har givet anledning til inhabilitet.

