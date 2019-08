Sent torsdag aften stod folketingsmedlemmet Samira Nawa (R) hos TV2 News og gjorde klar til at gå i studiet. Her skulle hun, i sin egenskab af ligestillingsordfører, tale om drab på kvinder i Danmark.

Men under forberedelserne til indslaget skete der noget, som har efterladt Samira Nawa med en følelse af vrede og bedrøvelse.

Under det lineup, der foregår før live tv, begyndte en af TV2's medarbejdere at spørge ind til Samira Nawas afghanske aner.

Kunne noget fra hendes opvækst eller afghanske rødder måske bruges i historien? Spørgsmål, der gjorde ondt på Samira Nawa, som er født og opvokset i Danmark.

»Jeg synes, det var ydmygende og dybt fornærmende,« forklarer Samira Nawa over for B.T.:

»Jeg sagde fra og svarede, at min baggrund ikke var relevant. I dag er jeg rigtig glad for, at jeg fik det bremset, så jeg ikke skulle sidde i studiet og forsvare noget, jeg intet har med at gøre.«

Den artikel om kvindedrab, Samira Nawa og Marie Bjerre fra Venstre blandt andet skulle tale om i tv-studiet, er en artikel i fredagens udgave af Information.

Her fremlægges en ny rapport, der viser, at mere end hvert andet kvindedrab i Danmark de seneste 25 år er begået af kvindens partner.

En helt oplagt debat for Radikale Venstres ligestillingsordfører.

Derfor ærgrer det hende, at hun pludselig blev forsøgt sat i bås som etnisk minoritet.

»Der sker den her iscenesættelse af, at hvis man er etnisk minoritet eller har muslimsk baggrund, så er der nogle bestemte emner, der kan kobles på det,« siger Samira Nawa:

»Det har i mange år været terror og bandekonflikt, og nu er det så tilsyneladende også kvindedrab.«

TV2 accepterede hendes afvisning af at skulle bruge sin afghanske baggrund i debatten, hvorefter hun gennemførte programmet.

Men fredag sad oplevelsen stadigvæk i folektingspolitikeren, og derfor skrev hun et opslag om sin oplevelse på Facebook.

'Min pointe med opslaget er, at man rigtig ofte som etnisk minoritet kan havne i, at man bliver sat ind i en bås, som man faktisk ikke føler sig hjemme i. Jeg er selv røget i den fælde flere gange, og jeg er stolt af, at jeg fik sagt fra denne gang.'

Opslaget på Facebook har på få timer fået langt over 1.000 reaktioner. Flere erklærer sig enige i, at TV2 handlede forkert.

B.T har forsøgt at få TV2 til at stille op til interview – blandt andet for at spørge ind til, hvorfor Samira Nawas ophav skulle være interessant for hendes deltagelse i TV2 News' studie.

Et decideret interview har ikke været muligt, men via TV2's presseafdeling har B.T. fået følgende kommentar fra Ulla Pors, chefredaktør for TV2 News:

'Vi er naturligvis kede af, at Samira Nawa har følt sig ydmyget af vores researchspørgsmål under et besøg på NEWS. Det er naturligvis aldrig meningen,' udtaler Ulla Pors i en skriftlig kommentar:

'Jeg noterer mig, at der blev lyttet til hendes indsigelser, så det blev ved researchen og ikke kom videre i studiet.'