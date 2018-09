I folketingssalen vejrer Dannebrog allerede, og nu har Ringsted Byråd besluttet at kopiere landspolitikernes flagrejsning.

Mandag aften vedtog et flertal i byrådet, at det danske flag skal op og hænge i byrådssalen. Det skriver TV ØST. En beslutning ikke alle byrådsmedlemmer bakkede op om.

De Radikales Torben Lollike stemte nej til forslaget. Han synes, det er forkert, at der bliver brugt dyrebar tid på sådanne forslag, når der ifølge ham er vigtigere ting at tage sig til.

»Jeg synes, det er plat og ude af proportioner, at vi skal bruge tid på et forslag om Dannebrog. Vi har et budget på 2,2 milliarder kroner, vi skal have til at hænge sammen, og så skal vi bruge tid på at diskutere sådanne ting,« siger Torben Lollike til B.T.

Synes du, politikerne skal bruge tid på at få Dannebrog op at hænge i byrådet?

Torben Lollike understreger, at han ikke har noget imod Dannebrog, og han elsker da også selv at hænge det rød-hvide flag op i baghaven. Men at det skal pryde byrådssalen, er noget underligt noget, mener han.

»Jeg synes, Dannebrog er flot og et fint flag, men det bør kun bruges ved særlige lejligheder. Når det kommer op og hænge permanent, mister det lidt det særlige over sig,« siger Torben Lollike og fortsætter:



»Det har nok ikke været arkitektens intention, at byrådssalen skulle udstyres med et Dannebrog. Ellers havde han nok gjort plads til det, da han tegnede salen i 1930’erne. I stedet har han gjort plads til byvåbnet i salens gardiner og gobeliner, og det er fint«.

Også SF's Britta Nielsen stemte imod forslaget. Hun havde gerne været afstemningen foruden.

»Det er ren symbolpolitik, og jeg mener, det er et forsøg på at rykke værdidebatterne fra Christiansborg ud i lokalpolitikken, og det er unødvendigt. Her har vi det brede samarbejde, og det skal vi fortsætte med at have,« siger hun til B.T.



Stilleren af forslaget er konservative Andreas Karlsen. Han var ikke overraskende glad for, at det nu er vedtaget.



Han lægger ikke skjul på, at han blev inspireret af Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, der sidste efterår fik hængt nationalflaget op i folketingssalen.

»Den konservative byrådsgruppe har rejst sagen, fordi vi mener, at vi skal have vores smukke flag op på rådhuset. Flere kommuner har allerede sat Dannebrog op i deres byrådssale. Flaget er også kommet op i Folketinget. Derfor mener vi i den konservative byrådsgruppe, at det er helt naturligt, at vi følger trop her i Ringsted,« siger Andreas Karlsen til TV ØST.



Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for, seks imod og to undlod at stemme. Enhedslistens to medlemmer overraskede og stemte for forslaget.