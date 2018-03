Siden politikeren Mette Thiesen fra Nye Borgerlige mandag delte en video fra Facebook, er kritikken haglet ned over hende.

Videoen viser ifølge Mette Thiesen muslimske mænd, der larmer søndag aften ved 22.15-tiden i Værløse. BT har ikke kunnet verificere videoen, ligesom det heller ikke har været muligt at finde frem til personerne i videoen. De ses på lang afstand og i færd med at foretage det, der umiddelbart ligner en dans, mens musik spiller i baggrunden.

Ifølge en kilde, der ønsker at være anonym, stammer fra videoen fra en lukket Facebook-gruppe.

Kilden fortæller, at der også er danske drenge, der går rundt med ghettoblastere i området til stor gene for beboerne. Spørgsmålet er, om det nu også er et rent etnisk problem med larm i bybilledet.

»Det essentielle her er ikke, hvad der går forud for klippet. Det er de typiske efterrationaliseringer, som venstrefløjen altid forsøger at lave,« siger Mette Thiesen til BT.

Gør det ikke indtryk på dig, hvis de lokale siger, at det også er danskere, der laver ballade?

»Det er et forsøg på at afspore debatten.«

Er du en af personerne på videoen, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Men hvis det er det, folk oplever?

»Jeg tegner det billede, som folk i bymidten og generelt i Nordsjælland og Danmark oplever. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi skal finde os i det her. Vi oplever den her mangel på respekt fra unge mænd og drenge med muslimsk oprindelse. Det er på tide at tage fat om nældens rod.«

LÆS OGSÅ: Politiker hylder ytringsfrihed - men blokerer alligevel debattør

Er det udelukkende unge mænd med muslimsk oprindelse der opfører sig dårligt?

»Respektløs adfærd, social kontrol, trusler og hån oplever man oftest fra disse. Det er et faktum. Det er over for samfundet generelt, i vores skoler og over for kvinder, jøder og homoseksuelle.

Så det er ikke alle unge mænd med muslimsk oprindelse?

»Hvorfor skal man hver gang, man oplever et problem med unge mænd med muslimsk oprindelse, forsøge at finde eksempler på, at der også er danskere, der gør noget lignende? Det her er ekstremt vigtigt for folk at få gjort noget ved. Det er det, jeg kan høre. Det er utrygt og denne respektløse adfærd er ikke noget nyt, men et stigende fænomen.«

Hvad vil du gøre?

»Man kunne starte med at decentralisere politiet, så der er betjente til stede lokalt. Det er der hårdt brug for. Og så ønsker vi i Nye Borgerlige jo også at indføre et asylstop og udvise kriminelle udlændinge efter første dom.«

Er du en af personerne på videoen, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.