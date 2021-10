Nana Harring, der stiller op for DF i Aarhus, havde sendt sine frivillige til strøget lidt over 30 minutter før, de måtte hænge valgplakater op for hende klokken 12.

Her fik de sig dog noget af en overraskelse. Der var nemlig nogen, der ikke havde kunnet vente så længe.

På samtlige lygtepæle på Strøget i Aarhus hang et velkendt ansigt. En smilende Rabih Azad-Ahmad, der er rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, og som stiller op for Radikale Venstre.

Det var altså over en halv time før, man egentlig måtte hænge plakater op, at Nana Harring modtog et billede af, at Rabih Azad-Ahmads valgplakater allerede prydede Strøget.

»Jeg vil gerne påpege, at det her altså er en Rådmand. Han burde kende reglerne til UG. Det er indbegrebet af dårlig stil. Der er en grund til, at reglerne er der, og det er, at alle skal have en fair chance, det får vi ikke nu,« siger Nana Harring om episoden.

Hun mener ikke, at det kan undskyldes med, at det muligvis er Rabih Azad-Ahmads frivillige, der har hængt plakaterne op.

»Som kandidat er det dit ansvar, at de frivillige forstår reglerne. Jeg har holdt flere møder med mine om, hvad der er god og dårlig stil, og jeg er endda førstegangs opstillende. Jeg kan slet ikke poientere, hvor fejt, jeg synes, det er,« fortæller hun.

Hun håber, at han får en stor bøde for det, men i virkeligheden mener hun, at han burde pille alle plakaterne ned, så dem, der var der klokken 12, kunne få lov at hænge deres op.

»Det handler om fair play. Det svarer til at pakke kortene, når man spiller poker. Det er fandme ikke i orden,« sammenligner Nana Harring.

Rabih Azad-Ahmad bekræfter over for B.T., at plakaterne er kommet for tidligt op.

»Det er rigtigt, at de blev sat op for tidligt. De frivillige så, at der var nogle andre, der var gået i gang med at sætte op, og så troede de også, at de måtte,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg bad dem tage dem ned igen og sagde, at reglerne selvfølgelig skal overholdes.«

Er det i orden at hænge plakater op før tid?

Han giver samtidig Nana Harring ret i, at det er hans ansvar, at de frivillige bliver instrueret i reglerne, men understreger, at det er de også blevet. De blev blot for ivrige.

Tidligere lørdag sagde Rabih Azad-Ahmad også selv til B.T., at strøget i Aarhus var den bedste placering.

Han havde også en taktik for, hvordan man fik den.

»Det gør man ved, at man har nogle fantastiske frivillige, der står klar, når man må hænge op. Så må man tage dem, man kan få. Nogle gange er man heldig, at man får den bedste placering, er man ikke, så er det sådan, det er,« sagde han.