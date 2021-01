På Rådhuspladsen i København blev der lørdag holdt en stor demonstration arrangeret af gruppen Men in Black, som demonstrerer for frihed.

En frihedskamp, der provokerer folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti Jacob Mark. Han mener, at demonstranterne har misforstået frihedsbegrebet.

»Jeg synes ikke, deres kamp for frihed er en reel frihedskamp. Den frihed, de ønsker, er på andres bekostning.«

For Men in Black handler frihedsdemonstrationen primært om de mange coronarestriktioner. De er vrede over, at de nu er underlagt en række begrænsninger, som tager deres frihed fra dem.

De vil have lov til at shoppe i butikkerne, gå i fitness, mødes med vennerne og selv tage på arbejde.

Og det anerkender Jacob Mark også. Restriktionerne begrænser vores frihed, men vi er nødt til at overholde dem, for at vi alle kan mærke friheden igen. Ikke kun Men in Black.

»Nogle bruger frihed, om at de selv kan få lov til noget, og så ender det med at gå ud over en masse andre. Det har ikke noget med ægte frihed at gøre.«

Ægte frihed handler ifølge Jacob Mark om, at alle får lov til at mærke den, og at alle sammen hjælper hinanden med at nå derhen, hvor samfundet kan åbnes igen.

Droppede vi restriktionerne, vil det ifølge Jacob Mark nemlig gå ud over de mange ældre og personer i risikogrupperne, fordi smitten vil tage til, og de vil blive nødsaget til at holde sig væk fra samfundet i meget længere tid.

Stor demonstration i København arrangeret af Men in Black, Denmark. Foto: Mathias Svold Vis mere Stor demonstration i København arrangeret af Men in Black, Denmark. Foto: Mathias Svold

Under demonstrationerne i lørdags blev der flere gange råbt 'Frihed for Danmark', og det undrer Jacob Mark sig over.

»Jeg er politiker for hele Danmark, og jeg mener, det bliver frit, hvis vi får styr på smitten og vaccinerne, så vi kan åbne igen, uden alt for mange mister familiemedlemmer og job. Og så er der nogle, inklusive mig selv, der må lide under det.«

Men det er vi nødt til, hvis du spørger Jacob Mark, for det handler om solidaritet.

»Vi er et solidarisk samfund, og vi må ikke glemme dem, som har brug for vores indsats og hjælp. Vi har ikke virussen under kontrol, selv om vi har lavet historiske store nedlukninger – det er, som om de (demonstranterne, red.) har skyklapper på. «

Jacob Mark mener altså, at demonstranterne ikke har forstået eller ikke vil acceptere alvoren af pandemien, og at de kun tænker på deres egen frihed.

»Jeg er selv et frihedsmenneske, som elsker at feste, rejse og være social, og jeg kan ikke fordrage restriktionerne, men jeg kan ikke kun tænke på, hvordan jeg selv har det.«

Ifølge Jacob Mark må vi alle undvære nogle fantastiske ting i livet for en periode. Men det er forudsætningen for, at vi senere hen kan lukke samfundet op for alle.

At Men in Black og deres støtter demonstrerer og råber op om deres meninger, er såmænd ikke det store problem for SF'eren. Det er udelukkende budskabet, Jacob Mark lader sig provokere af.

»Som socialist vil jeg aldrig have noget imod, at man bruger sine grundlovssikrede rettigheder til at demonstrere, men jeg vil have lov til at angribe budskabet. Det er en bevægelse, der er vokset, og ingen taler dem imod. Det føler jeg mig kaldet til at gøre nu.«

B.T. har forsøgt at få Men in Black i tale, men det her endnu ikke været muligt.