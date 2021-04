'Sygdom er ingen herre over – desværre heller ikke mig'.

Sådan indleder politiker og folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (K) et opslag, hvori hun skriver, at hun er blevet ramt af en mindre blodprop i hjernen.

Det skriver Brigitte Klintskov Jerkel på Facebook.

'I torsdags måtte jeg køre hjem fra Christiansborg efter to møder, fordi jeg blev utilpas. På vej hjem tog symptomerne til, og jeg kontaktede min egen læge. Her blev jeg undersøgt og straks sendt videre til Akutmodtagelsen på Køge Universitetshospital på grund af mistanke om en blodprop i hjernen'.

Hun skriver videre, at det efter en masse undersøgelser har vist at være en mindre blodprop i hjernen. Hun tilføjer, at det skyldes hendes halspulsåre i højre side er forsnævret.

Blodproppen betyder, at Brigitte Klintskov Jerkel formentlig skal igennem en operation onsdag eller torsdag på Rigshospitalet i København.

'Jeg er selvsagt noget chokeret over meldingen om en blodprop og en mulig forestående operation i halspulsåren'.

Til dagligt er Brigitte Klintskov Jerkel ordfører for nordisk samarbejde, social-, handicap-, familie- og børneordfører hos De Konservative.

Hun har siddet i Folketinget siden 2018.

Men for en stund må hun sætte politik til siden for at fokusere på sit helbred.

'Selvom der er masser af ting, jeg brænder for at få gennemført politisk, betyder det også, at jeg desværre må melde afbud til forskellige møder, så jeg kan samle kræfter'.

'Jeg er i trygge hænder og ser frem til at få mere afklaring på, hvad der nu skal ske. Men for nu vil jeg stemple ud og fokusere på at få det bedre', skriver hun.

Flere politikere – herunder Sophie Løhde (V), Astrid Krag (S), Kirsten Normann Andersen (SF) – ønsker Brigitte Klintskov Jerkel »god bedring« gennem de sociale platforme.