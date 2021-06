Ved genåbningsforhandlingerne i Justitsministeriet i forrige uge kom direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til at spille en nøglerolle. Det var nemlig ham, som foreslog, at danskerne stadig skulle bruge mundbind i den offentlige transport, når de vel at mærke ikke kunne finde en siddeplads.

Det fortæller sundhedsordfører i Liberal Alliance Ole Birk Olesen, der var med til forhandlingerne.

»Regeringens udkast er, at mundbindet skal opretholdes i alle former for offentlig transport, hvor man ikke kan bestille pladsbillet. Altså S-tog, regionaltog, metro, busser og den slags,« siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

»Det opponerer jeg imod. Så foreslår Søren Brostrøm, at man kunne nøjes med at kræve mundbind, når man må ikke kan finde en siddeplads i den offentlige transport,« siger Ole Birk Olesen.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm foreslog til sidste uges genåbningsforhandlinger, at mundbindet kunne begrænses til ståpladser i den offentlige transport. Forslaget blev til virkelighed mandag.

Brostrøms forslag blev hurtigt godtaget bredt til genåbningsforhandlingerne og trådte i kraft mandag.

Hvorfor endte det ikke med, at mundbindet blev droppet helt? Det kan måske virke lidt mærkeligt, at sådan en relativ lille ting ikke bare blev droppet.

»Du skal tænke på, at der var en generel diskussion, om det overhovedet var nødvendigt med restriktioner overhovedet. Det stod hurtigt klart, at der ikke var flertal for at fjerne dem allesammen,« siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

»Der opstod en stemning for, at nu havde de mere forsigtige partier givet sig lidt, og nu skulle man videre til de mange andre punkter, som der skulle forhandles om,« siger Ole Birk Olesen.

Det er ikke for at beskytte sygehusene, at danskerne stadig skal bruge mundbind. Tallene er for små til det. Det er helt klart. Henrik Nielsen, professor i infektionsmedicin

Logikken bagved Brostrøms idé var, at når man skal stå op i bussen, toget eller metroen, så skyldes det sædvanligvis, at man ikke kan finde en siddeplads, fordi der er godt fyldt op. Derfor styrkes behovet for mundbind i den situation.

Ifølge Ole Birk Olesen var der en lang række andre ting i spil, som betød meget for oppositionen. Herunder lempelse af forsamlingsforbuddet, mulighed for længere åbningstider på serveringssteder og lempelser i kravene til coronapas.

Derfor gik de borgerlige partier på kompromis med mundbindet uden at indlede et større slag om det.

B.T. har spurgt Statens Serum Institut (SSI), om der findes beregninger eller vurderinger på, hvad det ville betyde for smittetrykket, hvis mundbindet helt blev fjernet.

Ole Birk Olesen, sundhedsordfører i Liberal Alliance

SSI har bekræftet, at sådanne beregninger ikke findes.

»Der blev heller ikke sat tal på til forhandlingerne. Der var alene nogle kvalitative vurderinger af nogle forskellige forhold. Ekspertgruppen har angiveligt opgivet at regne på det,« siger han.

Henrik Nielsen, professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, forklarer, at danskerne sagtens kunne droppe mundbindet, uden at det ville lægge et væsentligt pres på sundhedsvæsenet.

»Det er ikke for at beskytte sygehusene, at danskerne stadig skal bruge mundbind. Tallene er for små til det. Det er helt klart. Det ville heller ikke skabe en tredje bølge eller lignende,« siger han.

Synes du mundbindet helt skal droppes nu?

Alligevel mener han, at den relativt lille restriktion, som mundbindene udgør nu sammenholdt med tidligere, godt kan give god mening alligevel.

»Der vil sandsynligvis være mange borgere, som er nervøse ved at lægge mundbindet helt. Det ville muligvis afholde dem fra at tage den offentlige transport, hvis mundbindet blev skrottet helt, da man netop her ikke kan søge væk, hvis der pludselig er proppet. Det lille hensyn kunne man godt tage,« siger han.

Ole Birk Olesen mener dog ikke, at restriktionerne kan retfærdiggøres.

»Det er muligt, at nogle få vil blive syge og måske ikke smage deres mad ordentligt i nogle måneder eller midlertidigt være langsommere, når de er ude at løbe. Men det retfærdiggør ikke, at vi opretholder restriktionerne. Det er småting,« siger han.

Søren Brostrøm har ikke ønsket at udtale sig om sin rolle i forhandlingerne.