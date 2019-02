Pernille Schnoor fra Alternativet har følt sig truet af Mogens Lykketoft, som ikke er enig i den vurdering.

Folketingsmedlem for Alternativet Pernille Schnoor klager til Folketingets Præsidium over Mogens Lykketoft (S).

Det siger hun til Ekstra Bladet.

Schnoor, der er tidligere socialdemokrat, føler sig stødt af en kommentar fra Lykketoft under en frokost i Folketinget torsdag.

- Hvis I indgår den aftale, slår jeg jer ihjel, sagde han til mig om forhandlingerne om sundhedsreformen, mens jeg sad alene og spiste frokost, skriver hun på Twitter.

Lykketoft kalder det en "munter bemærkning" på Twitter.

- Det var da helt utrolig, så alvorligt en munter bemærkning er blevet taget ned. Den eneste trussel mod Alternativet er vælgernes reaktion, hvis I holder Lars Løkkes sundhedsreform i live og lukker folkestyret i regionerne.

- Det vil gøre jer sårbare, skriver den tidligere socialdemokratiske formand og formand for Folketinget på Twitter.

Til Berlingske uddyber han:

- Det er udtryk for, at den kvinde ikke har humoristisk sans.

Ifølge Schnoor fandt episoden sted, da Lykketoft til frokost gik forbi Schnoor. Derefter faldt bemærkninger ifølge Schnoor.

Hun vurderer ikke, at Lykketoft sagde noget til hende i sjov.

- Jeg vurderer, at han er oprevet og vred. Bestemt ikke, at han mener det i sjov.

- Og jeg har arbejdet på en erhvervsskole. Jeg ved, hvordan værkstedshumor fungerer. Jeg synes, det er utilstedeligt. En utilstedelig overfusning, siger hun til Ekstra Bladet.

Derfor går Schnoor nu videre med sagen til Folketingets Præsidium, som har Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), i spidsen.

- Det må være sådan, at man kan sætte sig et sted på Christiansborg og spise en rugbrødsmad uden at risikere at blive overfuset, siger Schnoor til Ekstra Bladet.

På Twitter kalder Lykketoft det en "surrealistisk twittereftermiiddag". Han henviser til, at emnet har været flittigt debatteret på de sociale medier.

- De fleste i Alternativet ved udmærket, at jeg gerne samarbejder med dem, fordi både de og jeg har klimasagen på toppen af dagsordenen.

- Derfor skulle vi gerne holde sammen om at skaffe landet en anden regering, skriver han på Twitter.

Alternativet forhandler fortsat med regeringen om en sundhedsreform. Det samme gør Dansk Folkeparti. Alternativet og DF forhandler videre med regeringen fredag.

