Da statsminister Mette Frederiksen torsdag holdt pressemøde om 2. fase af Danmarks genåbning, var det med fine ord om, hvor imponerende det var, at hele ti partier kunne blive enige om en genåbningsaftale.

Men sådan har alle partierne det ikke helt alligevel. I hvert fald ikke Radikales kulturordfører, Zenia Stampe.

På Facebook giver hun tydeligt udtryk for sin utilfredshed med genåbningens 2. fase:

'Øv, øv, øv. Al den snak om dansk kultur og danske værdier. Men når Danmark åbner op, og danskerne endelig får lov til at bevæge os ud, så får vi lov til at gå i stocentre, byggemarkeder og havecentre, men ikke på museum, teater eller til koncert,' skiver Zenia Stampe på Facebook.

I 2. fase af genåbningen har regeringen nemlig åbnet op for blandt andet storcentre og butikker.

Mens biografer, museer og teater fortsat skal holde lukket, og koncerter er underlagt forsamlingsforbuddet.

Zenia Stampe skriver uforstående, at smitterisikoen ellers er minimal, og at økonomien i kulturbranchen er en af de hårdest ramte.

Faktisk siger hun, at det gør ondt i hendes nationale selvforståelse, at kulturen bliver prioriteret så lavt.

Utilfredsheden med genåbningsaftalen har hendes partiformand, Morten Østergaard, dog ikke vist. Tværtimod.

Efter pressemødet skrev Morten Østergaard også sin mening om aftalen på Facebook.

Her giver han udtryk for, at han er tilfreds med aftalen.

'Vi er enige om næste fase i genåbningen. En rigtig flot pakke,' skriver han

Hun trøster sig dog ved, at forhandlingerne ikke er færdige endnu.

Partilederne sidder nemlig allerede og forhandler næste genåbning.

Her Håber Zenia Stampe, at der vil blive plads til mere kultur.

'Det giver simpelthen ikke mening at holde kulturen lukket den ene sommer, hvor alle danskere er hjemme i Danmark.'