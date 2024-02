Der er stjernerne – og så er der vandbærerne.

Sådan er det i cykelsport, og sådan er det i dansk politik.

Men hvor der normalt ikke er langt mellem de store egoer blandt politikerne på Christiansborg, har Liberal Alliances forsvars- og fødevareordfører, Carsten Bach, en anderledes ydmyg tilgang til egne evner.

Det fortæller han nu i programmet 'Borgen Bag Facaden' på TV MIDTVEST.

»Jeg skal slide lidt mere for tingene. Der er ikke noget, der nødvendigvis kommer let til mig. Talentet mangler måske en lille smule. Så skal man arbejde hårdere for det. Og derfor synes jeg også, at jeg mangler nogle kilometer i benene for reelt set at kunne gå ind og løfte en ministeropgave,« siger Carsten Bach.

Da Carsten Bach bliver spurgt, om det ikke er et svaghedstegn for en folketingspolitiker i et stort parti at sige så direkte, at han ikke ønsker at blive minister, lyder det fra Carsten Bach, at han ikke ser det som et problem, og at der er mange politikere, der har sat store aftryk på dansk politik uden at være ministre.

Carsten Bach fortæller dog også i programmet, at han mener, at hans arbejde i dansk politik er vigtigt, at hans ordførerskaber er relevante og betydningsfulde, og at hans arbejde gør en forskel.

Liberal Alliance har siden folketingsvalget været på en stærkt opadgående kurve i meningsmålingerne, hvor partiet i en meningsmåling i starten af februar landede på en rekordhøj opbakning på 14,6 procent.

Venstre stod i samme måling til mere beskedne 9,4 procent af stemmerne, og dermed er Liberal Alliance lige nu Danmarks største borgerlige parti.

Flere steder i krogene på Christiansborg tales der efterhånden også om, at Alex Vanopslagh begynder at ligne det bedste bud på en borgerlig statsministerkandidat.

Vanopslagh selv har dog – indtil videre – kategorisk afvist at forholde sig til dét scenario.

