'Skønt at kunne tage en dele-cykel nemt og billigt fra Donkey Republic lige til Rådhuset.'

Sådan lyder et udskældt Twitter-opslag fra Tommy Petersen fra Radikale Venstre, som afslutningsvis havde krydret opslaget med hashtagget 'deleøkonomi'.

Mange er nemlig bestemt ikke begejstrede for, at politikeren, der er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, sammenligner brugen af lejecykler i København med deleøkonomi.

'Det er vel ikke en delecykel. Det er et firma, der udlejer cykler,' skriver en kritiker, mens flere andre spørger til, om det så også er deleøkonomi, når man lejer et hotelværelse, eller når man går til frisøren, da han/hun klipper mange forskellige mennesker.

Skønt at kunne tage en dele-cykel nemt og billigt fra @DonkeyRepublic lige til Rådhuset

Også Charlotte Lund fra Enhedslisten har kommenteret Tommy Petersens opslag og skriver følgende:

'Deleøkonomi med profit har faktisk sit eget navn: En helt almindelig virksomhed. Og det er jo fint nok, vi skal bare huske at kalde ting ved deres rette navn,' skriver hun og spørger Tommy Petersen om, hvorvidt det så også er deleøkonomi at leje en bil gennem Hertz.

Det svarer Tommy Petersen dog ikke Charlotte Lund på, men i andre kommentarer forsvarer han sin sammenligning mellem udlejning og konceptet deleøkonomi:

'Det er en forretningsmodel, hvor vi deles om produktet. Det er også deleøkonomi for mig,' skriver han blandt andet.

Til B.T. fortæller Tommy Petersen, at han er overrasket over, at hans opslag satte gang i så mange følelser om deleøkonomi. Han påpeger endvidere, at han står fast ved sin påstand om, at Donkey Republic - og alle andre udlejningsfirmaer - bidrager til deleøkonomien.

»Deleøkonomi er et meget bredt koncept, som handler om, at der er færre, som køber goder, men flere, som deles om goderne,« siger han.

Men hvad er forskellen mellem deleøkonomi og at leje ting så?

»Der skelner jeg faktisk ikke. Deleøkonomi er et bredt koncept. Det er ikke kun, når en privatperson låner en boremaskine ud til en anden person, eller når man klunser tøj på Genbrugsen.«

Flere på Twitter har spurgt dig om, hvorvidt det så også er deleøkonomi, når man fx flyver på ferie, fordi flysædet også bliver brugt af andre. Hvad mener du om den slags eksempler?

»Jamen, folk er kommet med alle mulige skøre eksempler. Om det for eksempel også er deleøkonomi, når man sælger sin sæd til en klinik og sådan noget, så folk, der er tilhængere af den mere snævre definition af deleøkonomi, har været meget sjove og kreative.«

Synes du, at det kan betegnes som deleøkonomi, når man lejer en cykel - eller et andet produkt - gennem en virksomhed?

Men er der ikke forskel på, om det er privatpersoner eller virksomheder, der udlejer noget, når det kommer til deleøkonomi?

»Kun i forhold til ejerskabet, ikke i forhold til forbrugsdelen. Og det er forbruget af goden, som - jeg mener - skal definere, hvad deleøkonomi er. Ejerskabet er irrelevant for mig.«

Risikerer man ikke at udvande konceptet, hvis man bruger det om hvad som helst?

»Jeg synes ikke, det bliver brugt om hvad som helst. Jeg synes udelukkende, det bliver brugt - også af mig - om forhold, hvor vi bruger det samme gode i de begrænsede tidsrum, vi nu end har brug for det i, så vi ikke alle behøver at eje det.«

Hvad så med en stor virksomhed som Hertz? Er det så også deleøkonomi, når man lejer en bil gennem dem?

»Ja, det synes jeg helt klart, det er. Det er fx derfor, at jeg personligt ikke købte bil, før jeg var 38. Så for mig har det altid fungeret som et deleøkonomisk koncept, at jeg har kunnet benytte mig af deres biler i den begrænsede tid, jeg nu havde brug for det,« afslutter Tommy Petersen.