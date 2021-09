»Det er en ekstremt uholdbar situation. Og jeg tør ikke tænke på, hvis det blive værre.«

Sådan lyder det fra politisk leder for SF i Region Hovedstaden, Peter Westermann.

I et Facebook-opslag problematiserer han den ekstreme travlhed, der opleves på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden i øjeblikket.

'Det allermest akutte er at få flere jordemødre i vagtplanen. Det er uhyre vigtigt, at vi får styrket arbejdsmiljøet, så vores jordemødre kan gå glade til og fra arbejde – og gøre det i mange år. De skal have tid til toiletbesøg, pauser og omsorg og nærvær med de fødende,' skriver han blandt andet.

Reaktionen sker på baggrund af en lang række eksempler på historier om ekstrem travlhed på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden.

Senest har B.T. skrevet om jordemoder Charlotte Hess-Skjærven, der mødte ind til en dagvagt i fødemodtagelsen på Herlev Hospital, hvor kun hende selv, afdelingsjordemoderen og en sosu-assistent var på vagt.

»Det ser ret alvorligt ud. Det er jo vildt, vi har en jordemoder som møder ind til en tavle, hvor der skulle stå tre eller fire andre jordemodernavne på, og så er der kun hende. Det er jo en ekstremt uholdbar situation,« fortæller Peter Westermann til B.T. og fortsætter:

»For mig er det rigtig vigtigt, at vi ikke bare som politikere i regionen siger, at vi har afsat de penge, vi kunne finde. Det er tværtimod et ret alvorligt problem for vores allesammens samfund, at der er så utrygge forhold.«

Han påpeger, at selvom langt de fleste oplever en god fødsel, så sker der stadig alt for ofte eksempler, der viser det modsatte. Og det kan få konsekvenser fremover.

»Vi ser jo allerede konsekvensen nu, og jeg tør ikke tænke, at det kan blive værre. I yderste konsekvens, så kan der ske det, at vi ikke kan give den behandling for fødende, som vi kan og skal kunne give i Region Hovedstaden,« slår han fast.

For ham er sagen derfor langt fra sluppet, selvom pengene er afsat i regionens budget.

Region Hovedstaden har i år tilført 54 millioner kroner til fødeområdet, der i løbet af de næste år blandt andet skal sikre flere jordemødre på gangene

»Forhåbentlig kan vi sende et betryggende signal til de jordemødre, der lige nu fravælger at komme ind og tage vagter eller fravælger helt at have en ansættelse. Vi har sat midler af til at hæve deres arbejdsvilkår og give en bedre og tryggere behandling til de fødende,« siger han og tilføjer:

»Så forhåbentlig kan det trække flere ind. Det er mit store håb. Hvis det ikke viser sig at være nok, så må vi kigge i værktøjskassen og se, om der er andet, vi kan gøre.«

Pengene træder først i kraft fra årsskiftet, og derfor påpeger Peter Westermann også, at det ikke er noget, man mærker fra den ene dag til den anden.