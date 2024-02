»Hvis man ikke vil spise den mad, der bliver serveret, så må man tage sin egen med hjemmefra.«

Sådan skriver Danmarksdemokraternes Lise Bech om en sag vedrørende den mad, der serveres på Aalborg Universitetshospital.

Sidste år blev det nemlig – som en del af omfattende besparelser – besluttet, at patienterne på stedets hospitaler fremover ikke kan vælge at spise vegansk, mens de er indlagt.

Torsdag denne uge kunne DR berette om, at en byretsdom i en anden sag om vegansk mad ikke får regionsrådet i Nordjylland til at genindføre den plantebaserede menu på Aalborg Universitetshospital.

Arkivfoto af Aalborg Universitetshospital, Sygehus Syd. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Aalborg Universitetshospital, Sygehus Syd. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Jeg har spurgt administrationen, og den mener ikke, at vi overtræder menneskerettighederne ved at fjerne vegansk kost fra menukortet,« siger Lina Hundebøll, der er formand for regionens sundhedsudvalg, til DR.

Det fik Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl, til at sige til samme medie, at man vil få advokater til at vurdere, hvad reaktionen skal være på den udmelding.

Det er den artikel fra DR, som Lise Bech, der er forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, linker til i sit opslag på Facebook, hvor hun har kommenteret sagen:

»Skørt, at veganere kræver vegansk mad på Aalborg Universitetshospital. Hvis man ikke vil spise den mad, der bliver serveret, så må man tage sin egen med hjemmefra,« skrev hun torsdag.

Til B.T. forklarer hun, at det ikke er fordi, hun mener, at det bør være sådan på alle hospitaler.

»Det, synes jeg, de forskellige hospitaler selv skal afgøre,« siger hun og henviser til, at der er meget få herhjemme, der udelukkende spiser vegansk.

Blandt andet kan man på Vegetarisk Forenings hjemmeside læse, at det anslås, at omkring tre procent af danskerne lever vegetarisk, mens Dansk Vegetarisk Forening vurderer, at omkring en fjerdedel af vegetarerne kun spiser vegansk mad.

Lise Bech gætter på, at hvis der på landsplan er omkring en procent, der spiser vegansk, så er der måske flere i hovedstadsområdet end i andre egne af landet.

Arkivfoto af Lise Bech i Folketingssalen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Lise Bech i Folketingssalen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, de (hospitalerne, red.) selv skal afgøre, hvor meget efterspørgsel der er på det. Det er ligesom det, synes jeg, der skal afgøre det,« siger hun:

»Aalborg Universitetshospital dækker jo flere hospitaler, og nogle af stederne bliver der måske aldrig efterspurgt vegansk mad. Så synes jeg, det bliver for dyrt for os borgere, at de skal have noget af det stående klar – for så bliver der jo også en masse madspil ud af det.«

Derudover forklarer hun, at der ikke er tale om mad til folk, der har en allergi eller på anden måde ikke kan tåle bestemte fødevarer.

»Det her med at være veganer, det er jo en – jeg havde nær sagt en religion – men det er i hvert fald en livsstil. Og der er ganske få, der har den livsstil,« siger Lise Bech, før hun slår fast:

»Jeg synes, det er fint at have den holdning. Det må man fuldstændig selvom. Jeg synes bare heller ikke, det er det offentliges ansvar at skulle have noget veganermad klar, hvor der måske går en måned imellem, at der er nogen, der efterspørger det.«

Kan man ikke argumentere for, at der skal være plads til alle?



»Jo, det kan man. Men jeg synes, der skal være plads til dem, der har allergier eller nogle sygdomme, der gør, at de ikke kan tåle maden. Det her, det handler ikke om at kunne tåle maden. Det handler om, at man har en filosofi – og jeg synes, det er en fin og ædel holdning at have, at der ikke må være noget animalsk i maden – men det synes jeg ikke kommer alle andre ved.«

Hvis man bliver indlagt akut, så kan man måske ikke forberede sig og tage en madpakke med?

»Men så kan det jo lade sig gøre at få vegetarmad. Forhåbentligt vil det være begrænset, og forhåbentlig har man noget familie, der så også senere kan hjælpe en med at få det. Men for ligesom lige at klare den, så er jeg også sikker på, at de (hospitalerne, red.) har nogle typer af mad, som det kan lade sig gøre at spise for en veganer på hospitalerne.«

»I langt de fleste tilfælde er jeg sikker på, at man finder ud af det,« svarer Lise Bech med henvisning til, at det burde være muligt at finde noget mad på hospitalerne, som veganerne også kan spise.

Videre forklarer hun, at hun tror, at mange sætter lighedstegn mellem vegansk kost og vegetarisk kost.

»Men der er ikke lighedstegn. Det er meget mere besværligt for et offentligt køkken, der ikke er vant til det, at skulle producere veganerkost. Vegetarkost er noget nemmere at have med at gøre, og det spiser vi jo alle sammen allerede i mere eller mindre grad,« siger Lise Bech og tilføjer:

»De fleste af os spiser ikke nær det kød, man gjorde tidligere. Det kan vi da se i vores familie, og det er da sundere for os, det er der ingen tvivl om.«