'Okay. Jeg har lige fået noget ret vildt at vide. Erik Høgh Sørensen sked angiveligt i bukserne under en udsendelse af 'Debatten' i torsdags. Det er egentlig ikke et meme. Det er bare ret sjovt.'

Ordlyden stammer fra den anonyme Instagram-profil 'dkpolmemes'. Det blev postet i starten af denne uge med et billede af Dansk Folkepartis regionalpolitiker Erik Høgh-Sørensen.

Over for B.T. sætter politikeren ord på, hvad han mener om opslaget. I samme ombæring fortæller personen bag den anonyme profil, hvorfor han skriver, at Erik Høgh-Sørensen sked i bukserne.

Men først lidt forhistorie.

I forrige uge havde Erik Høgh-Sørensen deltaget i DR2-programmet 'Debatten' med Clement Kjersgaard som vært.

Emnet i programmet var lukningen af Radio24Syv, som flere mener, Erik Høgh-Sørensen og Dansk Folkeparti har stået bag. Debatten var ophedet – også på sociale medier.

Det udløste det første opslag fra dkpolmeme tidligere i denne uge. Få timer efter postede den anonyme profil endnu et opslag om Erik Høgh-Sørensens påståede uheld i tv-programmet.

Endnu senere et tredje opslag.

Billedet til var photoshoppet således, at det ser ud til at stamme fra Erik Høgh-Sørensens egen Facebook-profil.

Den anonyme profil var tilmed aktiv i tråden til billederne. Til et af opslagene spørger en bruger, om historien er sand. Hertil svarer dkpolmemes ganske enkelt 'ja'.

Den anonyme Instagram-profils vedholdende påstande om, at Erik Høgh-Sørensen skal have gjort i bukserne på landsdækkende tv, er blevet for meget for politikeren, som sidder i regionsrådet i Region Nordjylland for Dansk Folkeparti.

»Det er skadeligt for vores demokrati, at en anonym Instagram-profil kan få lov til at komme med sådanne påstande. Det er bindegalt og grinagtigt. Ikke mindst, fordi mange tror, der er tale om fakta,« siger Erik Høgh-Sørensen til B.T.

Det er skadeligt for vores demokrati, at en anonym Instagram-profil kan få lov til at komme med sådanne påstande. Det er bindegalt og grinagtigt Erik Høgh-Sørensen

Han besluttede selv at gå på Facebook og beskrive sagen tirsdag. Det skyldtes, at påstandene – som han afviser fuldstændigt – var nået hans børn.

Skal en politiker som dig ikke kunne tåle at blive gjort grin med?

»Jo, det skal jeg. Problemet her er bare, at den anonyme profil sælger det som virkelighed. Og det gentages flere gange. Folkene bag profilen lyver, og de gør det bevidst. Og det er fake news og til skade for demokratiet.«

Nu spørger jeg dig bare ligeud. Sked du i bukserne under 'Debatten'?

»Nej, det gjorde jeg ikke.«

Heller ikke bare en lille prut?

»Nej. Jeg havde fokus på helt andre ting end den biologiske gøren og laden,« svarer Erik Høgh-Sørensen med et stort grin.

Men hvorfor er det så et problem?

»Fordi mange folk på sociale medier tror, det er sandt, det, der skrives på profilen. Og det skal anonyme trolde ikke have lov til, når jeg kan blive censureret på eksempelvis Facebook, men de ikke gør det for at skrive sådan noget om mig.«

I forbindelse med denne artikel har B.T. skrevet direkte til dkpolmemes på Instagram. En person bag ved profilen gik med til at tale med B.T.s journalist, hvis nummer blev givet videre til den anonyme profil.

Dernæst ringede en mand op fra hemmeligt nummer. Personen ønskede ikke at oplyse sit navn, men kaldte sig Jeppe.

Her er et uddrag af samtalen:

Hvorfor har du valgt at lægge de her memes op af Erik Høgh-Sørensen?

»I Eriks tilfælde er det, fordi politik og satire blandes sammen. Og satire går til grænsen. Det gør Erik også. Og derfor går det her også til grænsen.«

Er det over grænsen?

»Det ved jeg ikke.«

Erik har en barsk humor. Og han skal derfor også kunne tage imod barske ting Anonym person bag Instagram-profilen dkpolmemes

Ved du, om Erik Høgh-Sørensen har gjort i bukserne på live tv?

»Jeg kan ikke vide det. Det kan du heller ikke. Kun Erik kan vide det.«

Så du ved det ikke?

»Det kan jeg ikke vide. Men jeg kan heller ikke vide, at han ikke har gjort det.«

Hvis du ikke ved det, hvorfor skriver du det så? Der er mange, der tror, det er rigtigt.

»Erik har en barsk humor. Og han skal derfor også kunne tage imod barske ting. Vil man spille barsk, skal man også kunne tage det selv.«

Hvad ønskede du at opnå med de her opslag?

»Det var med en drøm om, at han reagerede og hoppede i og gik ned på det her lave niveau.«

Der er en del debat for tiden om, hvad politikere skal lægge ører til i den offentlige debat. Synes du, at de her opslag bidrager positivt til tonen debatten?

»Det gider jeg faktisk ikke gå ind i en diskussion af.«

Erik Høgh-Sørensen er langtfra den første til at blive udsat for en hård tone på sociale medier.

Tidligere har blandt andre Søren Espersen og Alex Ahrendtsen – begge Dansk Folkeparti – haft lukket deres Facebook-profiler. Og i en række artikler tidligere på året satte en række kendte kvinder fokus på tonen i den offentlige debat, som det anser for at være alt for hård.