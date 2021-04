Søndag aften sad folketingspolitiker og formand for SF Pia Olsen Dyhr med sin familie og så filmen 'Druk'.

Efterfølgende gik hun en tur med sin hund, og dér fik tårerne frit løb. For det var ikke nogen nem opgave for politikeren at se filmen, skriver hun på Facebook.

'Som barn af en alkoholiker, så er det ingen let film at se. For druk har så mange skyggesider, især ensomheden, skammen og svigtet. Og jeg kunne mærke det hele,' skriver Pia Olsen Dyhr i opslaget.

Hun har tidligere fortalt åbenhjertet om en svær barndom med en alkoholiseret far. I et interview med B.T. i 2015 fortalte Pia Olsen Dyhr blandt andet, hvordan hun valgte at blive boende hos faderen efter forældrenes skilsmisse, da hun var 11 år gammel, for at passe på ham og sikre sig, at han havde det godt.

Og det var netop oplevelser fra barndommen, som politikeren kunne genkende i filmen.

'Stærkt og skræmmende. Billederne, stemningen og de dygtige skuespillerne indrammede mange af mine oplevelser … og derfor skulle den synkes langsomt og falder nok først ordentlig til bunds efter lidt tid,' skriver Pia Olsen Dyhr.

Hun retter også en hyldest mod folkene bag 'Druk', der er instrueret af Thomas Vinterberg. I nat dansk tid vandt filmen en Oscar for

Bedste Internationale Film.

'Det er bare en fremragende film,' skriver hun.