Bekymrende, grotesk, vanvittigt og decideret ulækkert.

Det er blot nogle af de ord, folketingspolitikere sætter på sagen om en ansat i Dansk Flygtningehjælp, der hjalp en far med at bortføre sine fire børn.

B.T. kunne onsdag beskrive sagens forløb, som har vakt stor opstand blandt politikere på Christiansborg.

En af dem, der er dybt forarget over historien, er Socialdemokratiets integrationsordfører, Frederik Vad.

Frederik Vad vil undersøge omfanget af lignende sager.

»For mig er det her et tydeligt eksempel på infiltration. Det her er en mand, der fuldstændig bruger sin position i Dansk Flygtningehjælp til at udbrede de her meget fundamentalistiske ideer,« siger han og fortsætter:

»Den her form for infiltration er simpelthen så ulækker, at jeg næsten ikke har ord for det.«

Også i oppositionen vækker historien opsigt blandt flere partier, der har tænkt sig at spørge de ansvarlige ministre ind til sagen.

Historien får dem også til at sætte spørgsmålstegn ved den danske stats støtte til Dansk Flygtningehjælp samt organisationens plads på finansloven.

Danmarksdemokraternes integrationsordfører, Peter Skaarup, ser med stor bekymring på sagen og Dansk Flygtningehjælps rolle i den.

»Det er jo en vanvittig, grotesk og frygtelig sag. Dansk Flygtningehjælp er med til at undergrave den tillid, man bør have til de organisationer, der får økonomisk hjælp af den danske stat,« siger han.

Dansk Flygtningehjælp forklarer til B.T., at de er bekendt med sagen og anklagerne, og at det er en »meget ulykkelig sag«.

»Men vi hverken kan eller må udtale os om de konkrete familier, som vi arbejder med, og vi kommer dermed ikke til at udtale os om den konkrete sag,« svarer de videre.

Peter Skaarup er forarget over sagen.

Og i det svar mangler der noget helt essentielt for også Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn.

»Jeg savner først og fremmest, at Dansk Flygtningehjælp tager fuldtonet afstand fra sagen og sender et helt klart budskab om, at de står 100 procent for helt grundlæggende danske værdier,« siger han og fortsætter:

»Hvis de ikke kan gøre det, er spørgsmålet, om det overhovedet er en god idé at lade eksterne organisationer stå for den her slags integrationsopgaver.«

Mikkel Bjørn mener, at man bør kigge en ekstra gang på støtten til Dansk Flygtningehjælp.

Frederik Vad fra regeringspartiet Socialdemokratiet vil nu gå i gang med at kigge efter andre eksempler på, hvad han selv kalder, ulækker infiltration.

»Den her slags sager er så spredte og lever så meget under radaren. Første skridt er få de her historier op til overfladen for at få et overblik over omfanget,« siger han.

Han har endnu ikke drøftet sagen med kollegaer i regeringen, fortæller han.

