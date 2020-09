De sidste par uger har dårligt arbejdsmiljø og MeToo-debatten været på alles læber. Og nu falder emnet også Henrik Dahl fra Liberal Alliance for brystet.

I et Facebook-opslag er han ude med riven efter DR - sin gamle arbejdsplads.

Her beskriver han gennem egne og tidligere kollegers oplevelser, hvordan medie-organisationen, tilbage da han arbejdede der, var præget af sexchikane og dårlig arbejdskultur.

'Det er vigtigt at få med, at kulturen i fx DR i det hele taget bare var rådden i gamle dage.' Skriver Henrik Dahl som det første i sit Facebook-opslag.

Og herefter følge flere anekdoter fra 1988-1999, hvor Henrik Dahl var ansat i afdelingen for medieforskning ved DR.

Den første anekdote er en fortælling om, hvordan DR havde et problem med at styre alkoholkulturen.

Her beskriver politikeren, hvordan man løste problemet ved holde op med at sælge vin i hele flasker i kantinerne i TV-byen og Radiohuset, og at guldøl blev fjernet fra fadølsanlægget.

'Arbejdsmiljøet var gennemsyret af alkohol dengang.' Skriver Henrik Dahl.

Dernæst går han videre med en fortælling, om det han beskriver som en enormt grim og grænseoverskridende adfærd.

Det var under en julefrokost, hvor Henrik Dahl sad ved siden af praktikanten, han oplevede dette. Pludselig kommer chefen over - nærmere bestemt generaldirektøren. Han vil danse med praktikanten, men hun er ikke interesseret.

Chefen forstår ifølge Henrik Dahl ikke et nej - og episoden endte med at Henrik Dahl må besejre chefen i armlægning for at praktikanten kan få fred.

Netop MeToo i DR har særligt været oppe at vende i medierne på det seneste. Det kommer, efter TV-værten Sofie Linde under Zulu Comedy Galla fortalte om, hvordan hun som kun 18-årig nyansat på DR blev bedt om at give et blowjob til stor TV-kanon, hvis han ikke skulle ødelægge hendes karriere.

Men her stopper fortællingerne ifølge Henrik Dahl ikke.

I opslaget beskriver han, hvordan yngre medarbejdere - han var selv kun 29 på tidspunktet - blev talt grimt til og råbt ad, hvis de gjorde noget, der ikke passede ind i chefernes forestilling.

For Henrik Dahl endte det med, at han uden tøven og med det samme takkede ja til et job på CBS, som han blev tilbudt.

